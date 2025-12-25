AKB48・小栗有以、ディズニープライベートショット！もこもこコーデが好評！ | RBB TODAY

21日、AKB48の小栗有以が自身の公式インスタグラムを更新し、東京ディズニーシーを訪れた際のプライベートショットを公開した。
公開された写真で小栗は、中央に大きなリボンがあしらわれた、キャラクターの耳がついたふわふわとした素材のカチューシャを着用。さらに、ゆったりとしたボアのアウターを合わせた、温かみのある「もこもこディズニーコーデ」を披露している。パーク内の煌びやかな装飾を背景に、リラックスした表情でポーズを取る姿などが収められており、小栗の可愛らしさが際立つショットとなっている。
小栗は「久しぶりにディズニー行ったらクリスマス仕様になっててトキメイタ」と綴り、クリスマスムード一色に染まったパークの雰囲気を存分に満喫した様子をうかがわせた。
この投稿にファンからは、「有以ちゃんマジ超可愛いくてヤバい」「なんてかわいく。なんて美しい」「ディズニーコーデかわいい」「こんな可愛い彼女とディズニー行きたいな～」「ゆいゆいちゃんのミニーカチューシャ姿かわいいすぎる」など、そのビジュアルと愛らしいコーディネートを絶賛する声が寄せられている。
