Perfumeの“コールドスリープ”発表の裏側に密着！10年ぶりのドキュメンタリー映画が2026年5月公開決定 | RBB TODAY

2026年5月15日、Perfumeが結成25周年とメジャーデビュー20周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が全国公開される。

同作は、2026年からコールドスリープに突入するPerfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画だ。2015年公開の『WE ARE Perfume -WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』以来、10年ぶり2度目のドキュメンタリー映画となる。

今年9月21日のメジャーデビュー20周年記念日に突然のコールドスリープを発表し、多くのファンに衝撃を与えたPerfume。同作は、コールドスリープ突入前のラストライブとなった9月22日と23日開催の「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめ、世界中で多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ～ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともに辿る。

さらに、コールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも敢行。Perfumeのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経て、アーティスト・人として成長し大人になった彼女たちが、それぞれ変わってきたもの、変わらず在りつづけるものを紐解いていく。そして、同作で初めて語る、彼女たちの“今”の想いとは。

監督は、NHK入局後に『紅白歌合戦』『MUSIC JAPAN』『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』など多くの音楽番組を担当し、Perfumeの『WE ARE Perfume WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』、細野晴臣の『NO SMOKING』、『SAYONARA AMERICA』、LiSAの『LiSA Another Great Day』、くるりの『くるりのえいが』などを手掛けてきたドキュメンタリー映画監督の佐渡岳利が務める。

今回公開された特報とティザービジュアルでは、あ～ちゃんがコールドスリープについてライブスタッフに打ち明ける場面から始まり、メンバーそれぞれが25年間の活動と自身の人生とを振り返る姿が映し出されている。コールドスリープ発表後の彼女たちにも密着した初映像も収められた特報になっている。

Perfume

今回の映画化発表に際して、あ～ちゃんは「本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末に、コールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込められている映画になっていると思います」と振り返った。

かしゆかは「なぜ私たちが、今、コールドスリープするという決断をしたのか、できたのか、という私たちのグループの本当に核になる部分が映してあると思います」とコメントを寄せた。

のっちは「ファンのみなさんも私たちが考えた結果の決断ということを分かってくれている中で、映画を観てどのように感じてくれるのかなっていうことが、今は楽しみです」と語った。

長年、密着してきた佐渡監督は「これぞ掛け値なしのドキュメント。愚直に前だけを向いて進んできた3人の正直者が初めて立ち止まり、自分をみつめなおす瞬間に是非立ち会ってください。この物語は毎日を真摯に生きてきた“あなた”の物語でもあります」と締めくくった。

※映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』ティザー映像 【2026/5/15(金)公開】