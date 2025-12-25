HYBE議長はメンバーの200倍…BTSの7人で“株式資産”が最も多い・少ないのは？ | RBB TODAY

BTSのメンバーであるJIMIN、V、JUNG KOOKが、30歳以下の株式資産家「上位100人」にランクインしたなかで、その背景に注目が集まっている。

韓国の企業データ研究所「CEOスコア」が12月24日に発表した資料によると、JIMIN、V、JUNG KOOKは30歳以下の株式資産家「上位100人」のうち、28位タイにランクインした。

3人は、いずれもHYBE株6万8385株を保有している。

3人が保有するHYBE株の価値は、1人当たり、2024年時点の約132億ウォン（約13億2000万円）から今年は82億ウォン（約8億2000万円）増え、計214億ウォン（約21億4000万円）と算定された。

保有株数は同じだが、株価の上昇により資産価値が大きく膨らんだわけだ。

（写真提供＝OSEN）左からV、JIMIN、JUNG KOOK

BTSメンバーの株式保有は、2020年にさかのぼる。当時、HYBEのパン・シヒョク議長がBTSメンバー7人に普通株47万8695株を均等に贈与した。これにより、メンバー1人当たり6万8385株ずつを受け取った。

12月19日時点のメンバー別のHYBE株の保有価値は、SUGA、JIMIN、V、JUNG KOOKがそれぞれ214億ウォンで最も高く、J-HOPEが197億ウォン（約19億7000万円）、RMが182億ウォン（約18億2000万円）、JINが164億ウォン（約16億4000万円）と調査された。

BTSは現在、長期にわたる兵役による活動休止期間を終盤に差し掛けており、来年春の完全体カムバックを目標に準備を進めている。

最近、メンバーたちはWeverseなどを通じて完全体での練習状況を伝え、ファンの期待を高めている。RMは最近のライブ配信で「2026年はBTSの年にしよう。本当に大きなものが来る」と語り、J-HOPEも「2026年は僕たちにとって重要な年だ」と言及した。

なお、株式資産家「上位100人」全体1位は、サムスン電子のイ・ジェヨン会長だった。イ・ジェヨン会長の保有株式価値は、23兆3590億ウォン（約2兆3000億円）だ。また、HYBEのパン・シヒョク議長は4兆1230億ウォン（約4000億円）で、全体10位に名を連ねた。

