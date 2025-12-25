BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、“大ヒット”を祈願！予測不能な2人旅『Are You Sure?!』シーズン2終了 | RBB TODAY

BTSのJIMINとJUNG KOOKの2人旅を描いたバラエティ番組が、たくさんの笑いと深い余韻を残して幕を下ろした。

12月24日午後5時、Disney+オリジナルシリーズ『Are You Sure?!』シーズン2の第7話・第8話が公開された。

今回のエピソードでは、華やかな夜景で知られるベトナム・ダナンを舞台に、2人が12日間の友情旅行を締めくくる様子が描かれた。前回の放送でスイスからベトナムに到着した2人は、本格的にナイトマーケットを堪能。リゾート感あふれる服を選んだJIMINが、店主と値段交渉を繰り広げる姿で序盤から笑いを誘った。また、パラセーリングなど多彩なアクティビティにも挑戦し、旅行を満喫した。

（画像＝『Are You Sure?!』）

今週の放送では、懐かしい声も登場した。知人に電話をかけてキーワードを伝えるゲームで、メンバーのJINが電話越しに登場した。ミッション自体は失敗だったが、公演を控えるジンが「（ステージに）上がって歌でも歌えよ」と冗談を飛ばすなど、温かい友情を感じさせた。

旅行の最終日、JIMINとJUNG KOOKはホイアンに移動し、伝統的なランタンで飾られた船に乗船。ろうそくに火を灯しながら「バンタン、大ヒットしますように。もうバンタンは大成功間違いなし」と願いを込めた。その素直な願いから、来年予定されているBTSのカムバックに向け、メンバーたちがどれほど思いを注いでいるかが伝わった。

2人は旅を締めくくりながら、「忘れていたささやかな幸せを再び見つけた時間だった」と振り返り、「僕たちが感じた幸せと同じくらい、皆さんにも幸せな旅が訪れますように」とメッセージを伝えた。

『Are You Sure?!』シーズン2は、JIMINとJUNG KOOKがスイスとベトナムを舞台に繰り広げる、予測不能な“友情旅行記”だ。グローバルOTTランキング集計サイト「FlixPatrol」によると、12月4日の初回配信直後、韓国、日本、シンガポール、ブラジルなど計6カ国・地域で視聴ランキングトップ10入りを果たした。

なお、BTSは2026年春に完全体カムバックを控えている。カムバックが現実味を帯びるにつれて、過去のグループ曲やメンバーのソロ曲にも再び注目が集まっている。RMの2ndソロアルバム『Right Place, Wrong Person』収録曲『Nuts』は、米ビルボード「World Digital Song Sales」（12月27日付）で2位に再浮上した。さらに、2018年5月発売の3rdフルアルバム『LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’』の収録曲『Anpanman』は、先週同チャートで1位を記録した。

（記事提供＝OSEN）

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

