パンチが効いたスパイシーな味わい！ほっかほっか亭、「リュウジのスパイス唐揚弁当」を明日発売 | RBB TODAY

ほっかほっか亭総本部は、人気料理研究家リュウジとのコラボ商品第2弾「バズベントウ 再び。」シリーズを11月6日から発売する。

ほっかほっか亭 人気料理研究家リュウジ氏とのコラボ商品第2弾「バズベントウ 再び。」シリーズ

YouTube登録者数537万人、SNSを含めた総フォロワー数が1100万人を超える料理研究家・リュウジのほっかほっか亭への忌憚なしレビュー動画をきっかけに、ほっかほっか亭総本部の経営陣を巻き込んで2025年3月に実現したコラボ企画。

11月6日新発売「リュウジのスパイス唐揚弁当」はリュウジのレシピを元に、リュウジと当社商品開発チームが共に試食・ディスカッションを重ねて誕生した、コラボ限定の唐揚だ。ブラックペッパー、しょうが等のスパイスをブレンドしたオリジナルの唐揚粉を使用。ガツンとパンチが効いたスパイシーな味わいは、ご飯にも、お酒にも合う、コラボならではの新しい味わいだ。お弁当の副菜には、箸休めとして唐揚がさらにおいしく食べられるよう、甘酸っぱいパイナップルをトッピングしている。

また、同日新発売「リュウジのおつまみトリオ&おつまみオードブル」は、リュウジのスパイス唐揚のほか、ポップコーンシュリンプや、ポテトフライなどが詰まった、「お酒がすすむほっかほっか亭のおかず」が大集合した。

リュウジのおつまみトリオ（ローストチキン／鴨レッグ）：2,500円（税込）

プレートの目玉となる骨付きチキンは、リュウジとのコラボ企画品第1弾で即完売となった、ブラックペッパーがアクセントで噛むほどおいしい「鴨レッグ（2本）」と、オリジナルのしょうゆベースのたれに漬け込んだ和風味の「ほっかローストチキン（2本）」のいずれかを選ぶことができる。