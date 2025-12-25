 のん、ワインレッドのクリスマスコーデ姿にファン歓喜「最高のプレゼント」 | RBB TODAY
のん、ワインレッドのクリスマスコーデ姿にファン歓喜「最高のプレゼント」

のん（写真はのんの公式ブログから）
　俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。ワインレッドが映える最新のクリスマスショットを公開した。

　この日、のんは「プレゼントを楽しみに」と題してブログを更新。クリスマスツリーなどの絵文字を添えつつ「Merry Christmas」と呼びかけ、「いつものチームで、丹精こめてクリスマスの写真を撮りました」と報告した。

　公開された写真では、立体感のあるテクスチャーが印象的なボルドーカラーのセットアップを着用し、足元にはシルバーのシューズを合わせたモードな装いに。チェック柄の小さなギフトバッグを手に、バッグを抱き寄せるようなポーズ、横顔で遠くを見つめるショット、床に座って頬杖をつくカットなど、可憐さと芯の強さが同居した“クリスマスムード”満点の仕上がりとなっている。最後は「良い夜を」と添え、投稿を締めくくった。

　コメント欄には、「特別感」「美しい」「見てるだけで酔いそう」「色っぽい」「おはクリスマス」「ワインレッドが素敵すぎます」「めちゃくちゃカッコ良い写真」「素敵なクリスマスプレゼントをありがとうございます」「最高のプレゼント」などの声が寄せられている。


《平木昌宏》

