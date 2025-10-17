 元NMB48・本郷柚巴、Tバック水着で美ヒップあらわに！3rd写真集先行カットが公開 | RBB TODAY
元NMB48・本郷柚巴、Tバック水着で美ヒップあらわに！3rd写真集先行カットが公開

本郷柚巴 『3rd写真集（タイトル未定）』（C）菊地泰久/講談社
　12月10日に発売される元NMB48の本郷柚巴の『3rd写真集（タイトル未定）』（講談社）から、先行カット第2弾が公開された。

　今回公開されたカットは、本郷が“ゆず史上最高ボディ”を意識して仕上げたショット。鍛え上げられた美ヒップや新鮮なランジェリー姿、海辺でのセクシーな水着ショットなど、ドキドキ感を誘う内容となっている。

　夜の街並みの中で見せる、本郷らしい愛らしい笑顔のショットも含まれており、写真集にはさらに驚きの色っぽいカットが多数収録される。同作のロケ地はカナダ・バンクーバーで、あらゆるグラビア表現に挑んできた本郷が、新たな表現の領域に踏み出した。いつもの笑顔から初めて見せる表情まで、ページをめくるたびに新しい本郷に出会える一冊に仕上がっている。

　12月13日には都内で写真集発売記念のお渡しイベントおよびオンラインサイン会も開催される予定。予約受付は10月22日19時から開始される。

　本郷は「今回のポイントは、黒いリボンがついたハーネスを組み合わせたランジェリーです。約4年ほどグラビアのお仕事をしてきましたが、こんなにもおしゃれで大人っぽい衣装は初めてでした。他にもドキッとするようなカットがあったり……私の初めてが詰まった先行カットになっています。ぜひ注目してみてください！」とコメントしている。


《アルファ村上》

