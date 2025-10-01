元NMB48・本郷柚巴、“ゆず史上最高ボディ”を大胆披露！3rd写真集が12月に発売決定 | RBB TODAY

12月10日、元NMB48の本郷柚巴の『3rd写真集（タイトル未定）』（講談社）が発売される。

本郷柚巴 『3rd写真集（タイトル未定）』（C）菊地泰久/講談社

同作は全編カナダ・バンクーバーで撮影。2023年にNMB48を卒業後、舞台などを中心に多方面で活躍してきた本郷がデビュー10周年を迎える今年、最新写真集をリリースする。あらゆるグラビアを表現してきた本郷が、さらなる新境地に挑戦した今回の作品。いつもの笑顔も、初めて見せる一面も収録し、ページをめくるたび新しい彼女に会える一冊に仕上がっている。

本郷柚巴 『3rd写真集（タイトル未定）』（C）菊地泰久/講談社

注目ポイントとして、この写真集のために仕上げた「ゆず史上最高ボディ」を大解放。おしゃれでセクシーなランジェリー姿もたっぷり収録し、過去最高の色っぽショットに挑戦している。美しい自然や穏やかな空気の中で見せた、キュートな素顔やリラックスした姿にも注目。あどけなさが残る、初めての“すっぴん寝起き”ショットも公開される。

本郷柚巴 『3rd写真集（タイトル未定）』（C）菊地泰久/講談社

写真集の撮影や10年間の芸能生活、今の想いを語る初のロングインタビューも掲載。特別付録として、スペシャルポストカード1枚が封入される（全3種類）。さらに電子版も紙版と同日にリリースされる。

本郷は「この仕事を始めて10周年という節目に、3冊目の写真集を出すことになりました。待っていてくださった皆様、本当にありがとうございます！カナダ・バンクーバーでの撮影は少し肌寒くて、でも街並み全てが綺麗でリラックスして撮影ができました！3冊目はこれまでの歩みと、これからの新しい一歩をぎゅっと詰め込んだ一冊です。今の私にできることを全て出しました。ぜひ手に取っていただき、10年分の想いを一緒に感じてもらえたら嬉しいです」とコメントしている。