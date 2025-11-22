 都丸紗也華、色気たっぷりの水着姿で豊満バスト披露！ | RBB TODAY
都丸紗也華、色気たっぷりの水着姿で豊満バスト披露！

　都丸紗也華のデジタル写真集 『都会の大人のイイ女』（扶桑社）が発売中だ。今回、新たに誌面カットが公開された。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：三浦憲治 ヘアメイク：米澤和彦 スタイリング：KAN
　同作は週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。表紙には、高級感漂う椅子に腰をかける艶やかなカットが採用。レオタードのような衣装のまま階段を上がる斬新なカットも公開された。すらっとした身長とヒップ、豊満で丸っとしたバストの形がくっきり出た至近距離で撮られた横向きカットも披露された。

《アルファ村上》

