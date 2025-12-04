妹のNewJeans・ダニエルは“復帰する”と勝手に宣言…姉オリヴィア・マーシュ、『親愛なるX』のOSTに参加 | RBB TODAY

NewJeans・ダニエルの実姉で、歌手のオリヴィア・マーシュ（Olivia Marsh）が、ドラマ『親愛なるX』の最後のOSTに参加する。

本日（12月4日）18時、オリヴィア・マーシュが歌った『親愛なるX』のOST『Eyes On Me』が各種音源プラットフォームを通じて正式にリリースされる。

回を重ねるごとに強烈なカタルシスで大きな話題を集めてきた『親愛なるX』が最終回を目前に控えるなか、最後のOSTが公開されることで、ドラマが残す余韻をさらに深める見通しだ。

『Eyes On Me』は、オリヴィア・マーシュだけの幻想的なボーカルと感覚的なシンセサウンドが調和し、魅惑的でありながら緊張感のある雰囲気を完成させた。劇中でキャラクターたちが向き合う感情の振れ幅を繊細に表現し、シーンごとの没入度を最大化する役割を果たす。

（写真提供＝OSEN）オリヴィア・マーシュ

オリヴィア・マーシュは2000年9月26日生まれの25歳で、2024年10月16日にデジタルシングル『42』でデビューしたシンガーソングライターだ。最近、対立していた所属事務所に復帰すると宣言したNewJeansのメンバー、ダニエルの5歳年上の姉としても知られている。

彼女は『Strategy』『First December with You』などを通じて、独自のボイスカラーが高く評価された。11月にリリースした『Too Good to be Bad』では、感情の暗いトーンを深く表現し、広がりのある音楽的スペクトラムを見せている。

ドラマ『親愛なるX』の最後のOSTに参加し、作品のフィナーレを見事に飾る見通しだ。

