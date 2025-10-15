日向坂46・河田陽菜、ツインテールの水着SHOT公開！17日20時頃にYouTube生配信が決定 | RBB TODAY

11月11日に2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）を発売する日向坂46・河田陽菜が、発売を記念して10月17日の20時頃から第2回となるYouTube生配信を行う。今回の生配信では、配信日当日にSony Music Shopで写真集を予約した人だけが入手できる限定特典も用意されている。

特典の一つは、写真集未収録カットを使用したB3サイズの折り目なしポスター。コペンハーゲンの川のほとりにあるバレルサウナで撮影された、ハート柄の水着とツインテールというキュートな魅力が詰まった一枚だ。

さらにW特典として、河田直筆のキリンのイラストや未収録カットがデザインされた「おひなどうぶつえんステッカー」も付属する。このW特典は、10月17日の配信日当日、Sony Music Shop限定での販売となる。

※【10月17日20:00頃～】 河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』発売記念第2回生配信