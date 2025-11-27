 吉永小百合の「究極の美」を捉えた写真集が本日発売！故・篠山紀信さんが撮影した23年間の写真を収録 | RBB TODAY
吉永小百合の「究極の美」を捉えた写真集が本日発売！故・篠山紀信さんが撮影した23年間の写真を収録

『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影
  • 『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影
  • 『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影
  • 『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影
  • 『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影
  • 『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影

　27日、女優・吉永小百合の写真集『吉永小百合』（世界文化社）が発売された。


吉永小百合青春時代写真集
￥3,520
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

吉永小百合
￥25,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　同作は、故・篠山紀信さんが1972年から1995年にかけて撮影した写真と、吉永出演映画全124作品の印象的なスチール写真で構成されている。 最新作『てっぺんの向こうにあなたがいる』までの全作品を網羅した一冊だ。

『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影

　収録内容は、篠山さんによる1972年から1994年および1995年の撮影写真のほか、映画『千年の恋・ひかる源氏物語』の現場写真も掲載。 吉永小百合124作品の軌跡を年譜とともにまとめた。

『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影

　また、吉永本人が執筆した文章も収録されている。「みち」と題した文章をはじめ、篠山さんへの追悼文「篠山紀信さんを偲んで想いを綴る」、出会いについて綴った「出会い──折々のひと」、そして俳優人生を振り返る聞き書き「俳優人生を振り返って」が掲載される。

『吉永小百合』（世界文化社）／篠山紀信 撮影

　さらに、篠山さんの思い出を語る聞き書き「好奇心のひと」も収録している。


《アルファ村上》

