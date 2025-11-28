池本しおり、初カレンダーのお気に入りは黒ビキニカット「急いで普通の水着を着ました（笑）」 | RBB TODAY

アイドルグループ「テラテラ」の池本しおりが28日、都内にて、「池本しおり 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

池本しおり【写真：竹内みちまろ】

袖や首元に透け感のあるワンピース姿で登場した池本。「カレンダーは初めて出します」といい「グラビアでデビューしたときからカレンダーをずっと出したいと言っていたので、今年出せてすごく嬉しいです」と喜びを言葉に。完成したカレンダーの感想を尋ねられると「『デッカ』という感じで（笑） こんなにデッカいカレンダーを始めて見ました」と声を弾ませた。

お気に入りは11月・12月のページにある黒ビキニで膝を抱えるカット。「最後に飾る一枚で、大人っぽく静かめでオシャレに撮って頂いたのでお気に入りカットです」とにっこり。

水着が多めの仕上がりというが、猫耳を付けた水着カットや、メイド風の水着カットも収録している。「コスプレチックな水着を着ることが普段はなくて、初めて猫ちゃんのやつを着たときに着ぐるみを着た気分でした」と振り返り「猫になりきってみました」とも。

「普通の水着カットもたくさんあるのですが、撮影の前半で撮っていたものが猫ちゃんだったりメイドさんの服だったりで、普通の水着っぽくないものを着ていました。『あれっ、池本、水着来てなくない？』ってなって、急いで普通の水着を着ました（笑） 変わり種の水着ばかりだったので」と茶目っ気たっぷりに撮影秘話を明かした。

来年の目標が話題にあがると「2nd写真集を出したいと思っています」と告げ「来年も（グラビアを）頑張りたいです」とグラビアでのさらなる活躍に期待を寄せた。