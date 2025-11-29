 香音「今年もカレンダーを出せることが嬉しい」、クリスマスは「私がサンタさんになろうかな」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

香音「今年もカレンダーを出せることが嬉しい」、クリスマスは「私がサンタさんになろうかな」

エンタメ その他
注目記事
香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】
  • 香音【写真：竹内みちまろ】

　モデルで女優の香音が29日、都内にて「香音 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

香音【写真：竹内みちまろ】
香音【写真：竹内みちまろ】
香音【写真：竹内みちまろ】

　ミニ丈のコートスタイルで登壇した香音。「今年もカレンダーを出せることが嬉しいです」と喜びを言葉にした。制作工程に深く関わったそうで「イチから作り上げた感が強いカレンダーになっています」と声を弾ませた。

香音【写真：竹内みちまろ】
香音【写真：竹内みちまろ】
香音【写真：竹内みちまろ】
香音【写真：竹内みちまろ】

　もうすぐ12月ということでクリスマスの予定を質問される場面があった。香音は「家族のサンタさんになるのが好きなので毎年プレゼントを買うのですが、今年は何にしようかなとそろそろ考え始めないとなと思っています」と告げ、プレゼントはまだ考えていないそうだが「毎日使えそうなものがいいかなと思っています」とにっこり。

　俳優の野々村真を父に持つ香音だが、「小さいころから父がサンタをしてくれていたと思うので、今年は私がサンタさんになろうかなと思っています」とサンタクロースになって家族にプレゼントを渡すことを考えていることを明かした。具体的なことをまだ白紙のようだが、「サプライズっぽくするのが好きなので、だいたい24日の夜あたりに準備して」などと笑顔を弾けさせた。

　来年の目標を尋ねられると「お芝居のお仕事をしっかりやりたいなという思いがあります。演技の方により力を入れて頑張れたらと思っています。美容がすごく好きで、美容関連のお仕事も来年は増やせていけたらいいなということで、美容の方の勉強もしたいなと思います」と目を輝かせた。


わくわく製作所 卓上 香音 2026年 卓上 カレンダー CL26-0269
￥2,780
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《竹内みちまろ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top