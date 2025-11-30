韓国芸能界は本日（30日）結婚ラッシュ！元人気アイドルからパク・ソジュンの大学同期まで挙式 | RBB TODAY

2025年11月の最後の日、韓国芸能界で3組のカップルが夫婦となる。

まず11月30日、ガールズグループT-ARA出身の女優ハム・ウンジョンとキム・ビョンウ監督はソウルの某所で結婚式を挙げる。結婚式は両家の家族と親しい知人たちを招待し、非公開で行われる。

2人は、映画界の知人同士の集まりで知り合った後、恋人に発展し、結婚することになった。

（写真＝ハム・ウンジョンInstagram）

ハム・ウンジョンは、「一生私のそばを守ってくれそうだった母を1年前に見送った後、母のように明るくて温かい自分の家庭を築きたいと思うようになった。私の仕事を誰よりもよく理解して尊重し、またつらいときに私のそばを黙々と心強く守ってくれた方と新たな出発をすることにした。愛情を持って応援してほしい。一生懸命、美しく生きていく」と伝えた。

また、タレントのユン・ジョンスとウォン・ジンソは、結婚を発表した約2カ月後に結婚式を挙げる。

2人は30日、ソウル江南（カンナム）のあるホテルで家族と知人だけが参加するなか、非公開で結婚式を挙げる。2人はすでに婚姻届を出し、法的に夫婦になった。

（写真＝ウォン・ジンソInstagram）左からウォン・ジンソ、ユン・ジョンス

ユン・ジョンスは、「大切な縁に出会い、これから本当に結婚する。上手くやっていく」と感想を述べた。さらに、ウォン・ジンソは「来ないと思っていたその日が、ついに私にもこのように大きなときめきとしてやってきた」と結婚の感想を伝えた。

そして、女優パク・ジンジュは熱愛説もなく、ゴールインする。パク・ジンジュ側は結婚を約1カ月後に控えた去る10月20日、「長い間深い信頼を築いてきた方と人生をともにすることを約束した」と明らかにした。結婚式は、ソウル某所で両家の家族と親しい知人だけを招待して非公開で行われる予定だ。

（写真＝SNS）パク・ジンジュ

パク・ジンジュの配偶者は、一般人であることが判明した。彼女は結婚を1週間後に控えたなか、出演したKBS2『THE SEASONS～10CMのスダムスダム』で「（忙しくて）気が狂いそうだ。ここにいてはいけないと思うが、思った以上にたくさん祝ってもらって感謝を伝えたかった」と話した。彼女は結婚後も変わらず女優として活動を続けていく見通しだ。

