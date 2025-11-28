乃木坂46卒業の久保史緒里、「公式お兄ちゃんたちから素敵なお祝いをいただきました」 | RBB TODAY

27日深夜に乃木坂46のYouTube公式チャンネル「乃木坂配信中」のショート動画投稿が更新。同日に卒業コンサートを終えたメンバーの久保史緒里が、バナナマンから卒業祝いのプレゼントがあったことを伝えた。

11月26日、27日に開催された卒業コンサートをもって、約9年間のアイドル活動に幕を閉じた久保。終演後に投稿された動画で、久保はプレゼントの透明な招き猫を持ちながら「私ついてないから、不運だから。福が来るように、運が回ってくるように、ということで、可愛い招き猫をいただきました！」と笑顔で語った。

続けて久保は「お家に置いて福を引き寄せて、いつかまた皆さんのもとでお目にかかれるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます、バナナマンさん。今までで一番まともなプレゼントになっちゃったと言ってましたけど、うれしい限りです」と感謝した。最後に久保は「悔いなく最高に楽しい乃木坂人生でした！またどこかで！」とコメント、動画を締めくくった。

動画公開と同じタイミングで、乃木坂46の公式Xが更新。同動画を告知するとともに「最後に公式お兄ちゃんたちから素敵なお祝いをいただきました」とのコメントが添えられていた。この動画にファンからは「さすが公式お兄ちゃん」「しーちゃんの旅立ちに幸あれ」「色が透き通った招き猫。どこまでメンバー想いなんだ…。」「久保ちゃんの透き通るような透明感をコミカルな小物に落とし込むのはさすがバナナマン。」「久保ちゃん9年間お疲れ様でした」といった声が寄せられている。

※バナナマンから卒業祝いのプレゼントを紹介する久保史緒里（YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』より）