 堀未央奈、新作カレンダーのこだわりは‟ヘルシーな肌見せ”「遊び心を入れて」 | RBB TODAY
堀未央奈、新作カレンダーのこだわりは‟ヘルシーな肌見せ”「遊び心を入れて」

堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】

　女優の堀未央奈が29日、都内にて「堀未央奈 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
堀未央奈【写真：竹内みちまろ】

　完成したカレンダーを手に、堀は「今まで何回かカレンダーは作っていたのですが、今までとは全く違う雰囲気です」といい、「可憐さ、繊細さ、少女さみたいなものを演出し、全ページでヘアメイクも衣装も変えています」と紹介した。

堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
堀未央奈【写真：竹内みちまろ】

　堀は、肩を露出したファッションで登場。「今回のカレンダーで『肌見せをヘルシーにしたい』ということにこだわったのと同じで今回の衣装も肩回りとかは肌が出ています。大人っぽいのですが、チュールのスカートがすごく品があって」といい、「大人っぽさと品とあとは遊び心を兼ね備えた衣装にしてみました」と声を弾ませた。

堀未央奈【写真：竹内みちまろ】

　今作のこだわりという‟ヘルシーな肌見せ”に関しては、肩や太ももを大胆に露出した姿でしゃがむカットを紹介。「これも今っぽい感じでヘルシーにしたくて、大人っぽさを出すよりかは20歳最後ということで遊び心を入れてヘルシーな感じにしました」と目を輝かせた。

　2021年に乃木坂46を卒業したが、「乃木坂時代もすごく充実していましたし、今もやったことのないことを経験できているので1日1日が大切な日々だなと思っています」と現在の充実ぶりを明かした。


わくわく製作所 卓上 堀未央奈 2026年 卓上 カレンダー CL26-0273
￥3,017
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《竹内みちまろ》

