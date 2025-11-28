元櫻坂46・菅井友香のキュートな魅力が満載！沖縄・座間味島が舞台の芸能生活10周年記念写真集が発売決定 | RBB TODAY

2026年2月14日、元櫻坂46で女優の菅井友香の写真集『たびすがい』（ワニブックス）が発売される。

同作は、2026年に芸能生活10周年を迎える菅井の節目の最新写真集だ。タイトルの『たびすがい』にある“すがい”は、沖縄の方言で「装い・身なり」の意味を持つという。沖縄・座間味島への旅を通して撮影され、ビーチでの水着姿をはじめ、コケティッシュな寝起きカット、朝の泡風呂、街歩き、そしてクールな艶っぽさなど、キュートで美しい“今の菅井友香”の魅力を凝縮した。さらに、現在の想いを語ったロングインタビューも収録されている。

ケース表カット（C）ワニブックス

価格は通常版が3,630円、初回限定セット版は5,940円。初回限定セット版は、限定カバー仕様の写真集『たびすがい』に加え、2026年4月から2027年3月までのカレンダー『よるすがい』がセットになったオリジナルケース入り仕様となる。カレンダーは夜をイメージさせる“すがい”をテーマにしており、写真集とは雰囲気の異なる菅井が切り取られている。

カレンダー『よるすがい』表紙（C）ワニブックス

ケース裏カット（C）ワニブックス

また、東京・大阪での発売記念イベントやスペシャルコラボ企画も決定した。お渡し会では、菅井と初の2ショットチェキが撮れるチャンスや直筆サイン本企画などが用意されているほか、FUJIFILMとのスペシャルコラボ、4月中旬（予定）には特製アクリルスタンド付きの「スペシャル版（写真集カバーは別絵柄）」の販売など、10周年を祝う限定企画が用意されている。

菅井は「芸能生活10周年という節目に、新たな写真集をお届けできることを光栄に思います。『たびすがい』と最初に伺ったときは、その響きの斬新さに驚きました。そして、これまでたくさん名乗ってきた苗字"すがい"が沖縄の方言で"すがた"を意味することを今回初めて知り、興味深い繋がりを感じました。撮影の舞台は、美しい海と自然に包まれた沖縄県・座間味島。カレンダー『よるすがい』も含めてさまざまなコンセプトの衣装やヘアメイクで、これまでにない表情や空気を纏わせていただきました。ページをめくる旅の中で、見たことのない"菅井の姿"を感じていただけると思います。発売日は来年のバレンタインデーです。10年分の感謝と、幸せ、ちょっぴりのドキドキを詰め込んでお届けします！」とコメントした。