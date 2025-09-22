 日向坂46・河田陽菜、ビキニ姿でピクニック！2nd写真集“未収録カット”の特典ポスター公開 | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜、ビキニ姿でピクニック！2nd写真集“未収録カット”の特典ポスター公開

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
　11月11日、日向坂46河田陽菜の『2nd写真集（仮）』（竹書房）が発売される。同作の発売を記念して9月25日20時頃からYouTubeでのライブ配信が決定した。また、2nd写真集“未収録カット”の特典ポスターも公開された。

　同作の撮影はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の街並みを舞台に、河田の無防備な笑顔やリラックスした表情、大人びた表情まで等身大の姿を収録している。

　同写真集をSony Music Shopで予約購入すると、「限定ポスター」と「幸せのおすそ分け！おまじないカード」が限定特典として付属される。特典のB3サイズ折りたたみなしポスターは、写真集未収録カット。デンマークの首都・コペンハーゲンから少しドライブしたメルヘンな島、メン島でのピクニックショットで、日本とは違い、芝生の上でビキニ姿で寝転んで日光浴をするのがスタンダードな現地のカルチャーに「照れますね」とはにかみながらも気持ちよさそうに過ごすキュートな河田を見ることができる。麦わら帽子もアクセントになった一枚だ。

　さらにポスターに加えてW特典として、河田陽菜が幸せの国と呼ばれるデンマークでチャージしたハッピーパワーをおすそ分けする写真集未収録カットの特製おまじないカードが付いてくる。W特典は9月25日のみのSony Music Shop限定となる。

※河田陽菜2nd写真集発売記念生配信『日向坂ちゃんねるより』


《アルファ村上》

