榎原依那、ダイナマイトボディ魅せる水着姿！『ヤンアニWeb』でセクシーショット | RBB TODAY

21日、グラビアアイドルの榎原依那が、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）登場した。前回の掲載から髪が少し伸び、より大人の魅力をまとった姿が公開されている。

©︎榎原依那／白泉社 撮影／小池伸一郎

公開されたカットでは、開放的なロケーションの中、榎原が水着姿を披露。ナチュラルな笑顔やリラックスした表情が切り取られ、榎原の現在の魅力がそのまま写し出されている。秋が深まる季節感の中、以前より少し伸びた髪が醸し出す優しい雰囲気が、ページに彩りを添えている。