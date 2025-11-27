現役看護師・真田まこと、ランジェリー姿で“極上ヒップ”披露！念願の1st写真集が発売決定 | RBB TODAY

28日、現役看護師でありながらグラビアアイドルとして活躍する真田まことの初写真集『真田まことファースト写真集 スペルバウンド』（徳間書店）が発売される。

真田は週5で“ガチ勤務”するリアル看護師であり、世のメンズたちを120%悩殺するスーパーIカップバストの持ち主として、イメージDVDを12作リリースしている人気グラビアタレントだ。30歳になった今年、念願のファースト写真集をリリースする。

『真田まことファースト写真集 スペルバウンド 』(徳間書店)/ 撮影:野澤亘伸

本人が「念願だった」と高揚するだけあって、その中身も見どころだらけだ。いかにも白衣が似合いそうな癒やし系ルックスに見惚れてしまうのも束の間、「ゴルフが得意」というスポーツ女子らしいアクティブさで、ビーチやベッド、大自然の下で柔らかすぎるIカップがこぼれんばかりの大胆ショットを連発。その意気込みを全面に押し出している。

『真田まことファースト写真集 スペルバウンド 』(徳間書店)/ 撮影:野澤亘伸

『真田まことファースト写真集 スペルバウンド 』(徳間書店)/ 撮影:野澤亘伸

イメージDVDでも常にサービス精神満点の彼女だが、当然のように写真集でしかできないシーンが盛りだくさんだ。カメラマンに促されてぐびっと飲んだほろ酔いランジェリーショットでは、真っ白な肌を赤らめ、自身初めて挑戦する豊満手ブラショットで度肝を抜く。ボンデージ衣装ではバストに負けない締まった極上ヒップラインと、まさに完成形と称賛したい美脚をこれでもかと披露。ファンならずとも、知らぬ間にページに目がくぎ付けになるはずだ。

『真田まことファースト写真集 スペルバウンド 』(徳間書店)/ 撮影:野澤亘伸

タイトルの「スペルバウンド」は、「魔法にかけられた」「魅了された」状態を意味するワード。本人がすでに「この写真集を好きになーれ」と魔法をかけたという、記念すべきファースト写真集となっている。

『真田まことファースト写真集 スペルバウンド 』(徳間書店)/ 撮影:野澤亘伸

舞台は大好きな沖縄。初のDVDも沖縄だったため、初の写真集も同地で撮ることができて本当に嬉しいという。しかも、沖縄の中でもこれまで行ったことのない場所での撮影ばかりで、自然体の私をたっぷりと切り取ってもらったとのこと。

カメラマンは以前、週刊誌の表紙を撮影した経験を持つ野澤亘伸。その時から「もっといろんな私を撮ってもらいたい」と願っていた想いが、ようやく形になった特別な一冊だ。

『真田まことファースト写真集 スペルバウンド 』(徳間書店)/ 撮影:野澤亘伸

発売を記念して、本人からサイン入り写真集や生写真を受け取れるお渡し会を、秋葉原の書店「書泉ブックタワー」にて開催する。開催日時は12月7日12時から、会場は秋葉原・書泉ブックタワー。参加方法などイベントの詳細は、LivePocketの書泉イベントチケット販売ページより確認できる。

真田は「ついに、私・真田まことの初写真集が完成しました！ 舞台は、大好きな沖縄!! 初のDVDも沖縄だったので、初の写真集もここで撮ることが出来て本当に嬉しいです！ しかも、沖縄の中でもこれまで行ったことのない場所での撮影ばかりで、自然体の私をたっぷりと切り取っていただきました。カメラマンは以前、週刊誌の表紙を撮っていただいたことのある野澤亘伸さん。その時から『もっといろんな私を撮ってもらいたい』と願っていた想いが、ようやく形になった特別な一冊です。撮影中の笑顔やふとした表情、沖縄の空気感まで詰め込んだ、この写真集は私にとっての宝物。ぜひ手に取って、今までに魅せたことのない真田をたっぷりと楽しんでくださいませ！」とコメントしている。