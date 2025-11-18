元おニャン子B組・山崎真由美が32年ぶりグラビア復帰！“53歳”とは思えない美ボディ披露 | RBB TODAY

18日に発売された『週刊FLASH』最新合併号（光文社）に、元おニャン子クラブB組の山崎真由美が登場。32年ぶりとなるグラビアを披露した。
袋とじ8ページで、53歳という年齢を感じさせない美しい姿を見せている。今回公開されたカットでは、光沢のあるシルバーのキャミソールドレスをまとい、ピンクの花を一輪手に持って、大人の色香と変わらぬ愛らしさが同居する微笑みを浮かべている。インタビューではおニャン子当時の思い出について語っている。
山崎は神奈川県出身の53歳。1986年『夕やけニャンニャン』のオーディションに合格し、おニャン子クラブB組の会員番号5番となる。1987年3月におニャン子を卒業。その後アイドル歌手、グラビアアイドルとして活躍。写真集11冊を刊行した。1994年、芸能界を引退。ハワイアンキルト講師などを務める。今年11月1日、新曲『Luminous!』を各音楽サイトで配信開始。今回が32年ぶりのグラビア撮り下ろしとなる。
