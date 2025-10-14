JO1人気メンバーに文春砲！“二股トラブル”記事予告にファン悲鳴...明日12時に公開 | RBB TODAY

14日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が公式Xを更新。10月15日12:00に「週刊文春電子版」で『JO1人気メンバー 紅白出場アイドルと“二股”トラブル』記事の公開を予告した。

同アカウントは「JO1人気メンバー」と書かれた男性シルエットと「女性アイドル」と書かれた女性シルエットの写真とともに、15日12時公開予定の記事として、JO1人気メンバーと紅白出場アイドルとの“二股トラブル”に関する記事を予告。

この記事予告がXで公開されると、ネット上では「誰やろねぇ…」「だれだだれだ」「えJO1先輩 だれーーー」といった声のほか、JO1ファンからは「お祭り、Mステ、CDTVドラマも決まってるメンバーもいる中でこれはほんとになきそう」「一気に血の気引いてきた…」「いやだああああ」「推しではありませんように」など不安や動揺の声が寄せられている。

※週刊文春の10月15日12時公開の記事予告（週刊文春公式Xより）