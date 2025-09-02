南沙良＆出口夏希が文学少女に！映画『万事快調』×文春文庫コラボビジュアルが公開 | RBB TODAY

9月3日より、株式会社文藝春秋が書店店頭で「2025 文春文庫 秋100ベストセレクション」を開催する。本日オープンした同イベントの特設サイトに、俳優の南沙良、出口夏希が登場した。

南沙良

同イベントは「秋100ベストセレクション」は読書の秋にあわせて、文春文庫のラインナップからおすすめの銘柄をピックアップして例年行っている文庫フェアだ。今年は、波木銅の小説『万事快調〈オール・グリーンズ〉』を原作とした映画『万事快調<オール・グリーンズ>』（2026年1月16日公開予定）とコラボが決定。“一緒なら、最強！”というコンセプトのもと、写真家・澁谷征司により、本作に出演している南沙良、出口夏希の撮影が行われた。

出口夏希

このビジュアルにて、文春文庫の発売日である本日、特設サイトがオープン。サイトでは、南と出口のインタビュー、今年のラインナップ、フェア展開店、プレゼント情報、また上記メインビジュアルのほか、別カットも見ることができる。

南は「私は本を読むことがすごく好きで、今でも四六時中読んでいます。学生の頃から通っていた書店という場所で、こうしてお仕事をさせていただけることがとても嬉しいです。本を読むってすごく素敵なことだと思うので、これをきっかけに色々な方に原作も読んでいただけたらと思います。」とコメント。

出口は「文庫本のサイズが本当に可愛くて、本屋さんに行った時に、ついつい買いたくなってしまうんです。『万事快調<オール・グリーンズ>』は、原作もすごく面白いので小説と映画、どちらも楽しんでもらえたら嬉しいです。」と語っている。

※映画『万事快調』×文春文庫「秋100ベストセレクション」特設サイト