JO1・鶴房汐恩、賭博罪で略式起訴...グループ脱退めぐりファン意見対立 | RBB TODAY

11人組グローバルボーイズグループ・JO1のメンバーである鶴房汐恩が7日、賭博罪で略式起訴された。所属事務所が公式サイトで発表した。

所属事務所は、「本日、東京区検察庁により弊社所属アーティスト・鶴房汐恩が賭博罪にて略式起訴されましたことをご報告させていただきます」とコメントを発表。続けて、「今回の判断を受け、弊社として厳粛に受け止め、改めて深く反省をするとともに、本人のみならず他のアーティスト、社員に対してコンプライアンス順守と再発防止策を徹底する所存です。本人も今回の件を受け、引き続き活動を控えながら一層の自覚と責任を持ち、信頼回復に努めていく所存です」と説明した。

最後に「関係各位、ファンの皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

この発表にファンからは「ゆっくり焦らずでいいので、また帰ってきてね」「脱退とかではなくて安心しました」「私は汐恩くんを含めた11人でいてほしいです」などの復帰を望む声も寄せられている一方で、「早急に脱退した方がJO1のためだと思います」「スポンサーも仕事も未来もなくなるよ」「申し訳ないけど起訴されたなら脱退してほしい」など、脱退をめぐり意見が対立している。

鶴房は5月31日に過去にオンラインカジノを利用していたことが発覚し、6月16日付で書類送検。同月20日には当面の活動休止が所属事務所によって発表されていた。

