週刊文春、本日12時に「THE RAMPAGEメンバー 熱愛同棲」スクープ記事を公開 | RBB TODAY

週刊文春、本日12時に「THE RAMPAGEメンバー 熱愛同棲」スクープ記事を公開

文藝春秋【撮影／平木昌宏】
  • 文藝春秋【撮影／平木昌宏】

　9月30日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が公式Xを更新。10月1日12:00に「週刊文春電子版」で『THE RAMPAGEメンバー熱愛同棲スクープ記事』の公開を予告した。

　同アカウントは「2025年10月1日12:00公開予定　THE RAMPAGEメンバー熱愛同棲　スクープ撮」というコメントと共に、THE RAMPAGE人気メンバーと記されたシルエットの写真を公開した。同投稿には10月1日時点で1000リポスト、2000いいねの反響があり、スクープされるメンバーとその相手は誰なのか、注目が集まっている。

※週刊文春 10月1日12:00公開の記事予告（週刊文春公式Xの投稿）


《平木昌宏》

