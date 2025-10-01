週刊文春、本日12時に「THE RAMPAGEメンバー 熱愛同棲」スクープ記事を公開 | RBB TODAY

キンプリ永瀬廉と浜辺美波の熱愛報道にファン悲鳴「悲しい」「応援したい気持ちもあるけど...」 | RBB TODAY
King & Prince永瀬廉と浜辺美波の熱愛報道でファンは騒然。公演直前のため悲観や戸惑いの声が多い。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233426.html
柏木由紀の熱愛スクープにネット反響「マジ！？」「ゆきりんそこにいくのか笑」 | RBB TODAY
9月11日、「NEWSポストセブン」が元AKB48・柏木由紀の熱愛スクープを掲載。X（旧Twitter）のトレンドに関連ワードが並ぶほど、ネット上で話題を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/11/223018.html
9月30日、総合週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）が公式Xを更新。10月1日12:00に「週刊文春電子版」で『THE RAMPAGEメンバー熱愛同棲スクープ記事』の公開を予告した。
同アカウントは「2025年10月1日12:00公開予定 THE RAMPAGEメンバー熱愛同棲 スクープ撮」というコメントと共に、THE RAMPAGE人気メンバーと記されたシルエットの写真を公開した。同投稿には10月1日時点で1000リポスト、2000いいねの反響があり、スクープされるメンバーとその相手は誰なのか、注目が集まっている。
※週刊文春 10月1日12:00公開の記事予告（週刊文春公式Xの投稿）