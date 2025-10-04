Aぇ! group・草間リチャード敬太、逮捕報道にネット騒然...実写映画『おそ松さん』への影響に心配の声も | RBB TODAY

4日、アイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー・草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕されたと報じられた。報道を受け、ネット上では驚きや困惑の声が広がっている。

報道によると、草間は東京・新宿区で下半身を露出した疑いで逮捕。事件発生当時、草間は酒に酔った状態だとみられている。報道を受け、Xでは「公然わいせつの疑い」というキーワードがトレンド入りした。

ファンからは「えぇー！！あーあー」「酒って怖いですね…」「何してるのリチャ。もー、何してるの！」など驚きの声が寄せられているほか、2026年1月9日に公開予定の実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に草間が五男・十四松役で出演予定であることから「おそ松さん映画どうするんだろうね」「おそ松も控えてるというのに、、」「おそ松さん 公開されるか不安で怖いんですけど。」といった心配の声も上がっている。

※Aぇ! group・草間リチャード敬太の逮捕報道（日テレNEWS NNNより）