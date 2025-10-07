Aぇ! group・草間リチャード敬太が号泣しながら謝罪...ネットの反応は… | RBB TODAY

6日、公然わいせつの疑いで逮捕されたアイドルグループ「Aぇ! group」のメンバー・草間リチャード敬太が釈放されたと報じられた。報道を受け、Xでは「リチャ釈放」がトレンド入りし、話題を呼んでいる。

草間は4日、東京・新宿区で下半身を露出した疑いで逮捕。同日、所属事務所は草間の活動休止を発表していた。6日には、釈放された草間がスーツ姿で号泣しながら謝罪する様子が報じられている。

草間の釈放を受け、Xでは「リチャ釈放」がトレンド入り。「しっかり自分と向き合いまた頑張ればいいよ」「腐らないで、頑張って見返してほしい。」といった励ましの声が相次いだ。一方で「この時期に、草間くんが逮捕されたのは、本人やグループにとっては手痛い打撃。」「世間を騒がせて謝ってもしょうがないよ…」「ほんと勿体無いねぇ。これからっていう時に」「リチャに関しては自業自得だろ…」「せっかく、ここまで頑張って来たのに…ダッシュは終わったな…」など、厳しい意見も寄せられた。

※Aぇ! group・草間リチャード敬太の釈放報道（日テレNEWS NNNより）