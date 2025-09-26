 『ラブライブ！』声優・葉山風花、初カレンダー発売決定！美少女感あふれる赤ワンピース姿を披露 | RBB TODAY
『ラブライブ！』声優・葉山風花、初カレンダー発売決定！美少女感あふれる赤ワンピース姿を披露

葉山風花 『2026 カレンダー&フォトブック』（C）KADOKAWA
　12月1日、声優・葉山風花の初カレンダー『葉山風花 2026 カレンダー&フォトブック』（KADOKAWA）が発売される。

葉山風花 『2026 カレンダー&フォトブック』（C）KADOKAWA

　葉山は『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の徒町小鈴役で注目を集める声優。同作は全編オール撮り下ろしによる2026年1月始まりのカレンダーブックとミニフォトブックの2冊セットとなっている。撮影の舞台は山梨県。壮大な自然やアートを感じるさまざまなスポットで撮影し、葉山の等身大の魅力が収録されている。発表に合わせて、美しい渓流での赤ワンピース姿、神秘的な光と大人っぽい表情の先行カット3枚を公開した。

葉山風花 『2026 カレンダー&フォトブック』（C）KADOKAWA

　葉山は「こちら葉山風花として初めてのカレンダーです。まさか、私がカレンダーというものを出すことになるとは…お話をいただいたときはとても驚きました。人生、何が起きるかわからないですね。今回は自然豊かな山梨県で撮影を行いました。人生初の山梨。川に入ってみたり、大きな山を背に撮っていただいたり。天候もさまざま…まるでいろんなシーンが撮れるように協力してくれたみたいでした。あと余談ですが、シャインマスカットがいっぱいでした。最後に、このカレンダーで、少しでも皆さんの生活を彩ることができれば幸いです。引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします」とコメントした。


