菅原咲月が表紙飾る「20±SWEET」12月26日発売 竹内希来里ら8組登場 | RBB TODAY

日向坂46・宮地すみれが艶やかな振袖姿を披露！20歳前後のアイドル8人の“今”を切り取ったフォトブックが26日発売

26日、乃木坂46副キャプテン菅原咲月が表紙を飾るフォトブック『20±SWEET 2026 JANUARY』が発売される。

乃木坂46・菅原咲月「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

乃木坂46・菅原咲月「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

乃木坂46・菅原咲月「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

同誌は20歳前後のアイドルにハイクオリティーなグラビアとインタビューで迫るフォトブックだ。表紙を飾る菅原は昨年12月に乃木坂46の副キャプテンに任命され、年末の「NHK紅白歌合戦」に11年連続で出場するグループの重要な役割を担う。20歳という節目の年を迎えた菅原が、現在模索していることや尊敬している人物について語った。

日向坂46・竹内希来里「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

日向坂46からは竹内希来里と宮地すみれが登場する。竹内は20歳の美しさを最大限に表現することをテーマに、夕暮れ時の河川敷で振袖姿を撮影したほか、ワインレッドの衣装でデコ出しスタイルの凛々しい姿も収めた。宮地は千葉県の農園と自然豊かなロケーションで撮影し、振袖姿でのみかん狩りに挑戦。洋服の撮影ではメンズライクなパーカー姿で新たな魅力を追求した。

櫻坂46・遠藤理子「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

櫻坂46・谷口愛季「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶佑

4月11日と12日にMUFGスタジアムで「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催する櫻坂46からは4人が登場する。三期生の遠藤理子は相模湖で撮影し、西日が湖面に反射してキラキラと輝く光景を背に晴れ姿を披露。ほんわかした可愛らしさと時折見せる強い眼差しが印象的だ。同じく三期生の谷口愛季は近代建築を撮影地に、息を呑むような美しさと子どもっぽい可憐さの両方を表現。和菓子屋で季節外れの特大かき氷を美味しそうに食べるありのままの姿も収録した。

櫻坂46・稲熊ひな「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

櫻坂46・山川宇衣「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

四期生の稲熊ひなは浅草を舞台に白の振袖を纏って撮影。遊園地で射的を楽しんだり、おでんや揚げ饅頭を食べたりと楽しく散策しながら、まだあどけなさの残る20歳の一瞬を切り取った。四期生楽曲『Alter ego』でセンターを務める山川宇衣は、紅葉溢れる自然豊かな公園で撮影。黄色と茶色の特徴的な振袖を纏い、秋色の景色の中に現れる透き通るような美しさを映し出した。

AKB48・花田藍衣「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一

AKB48からは67thシングルで3作連続選抜入りを果たした19期生の花田藍衣が登場。古き良き人情味が残る下町を撮影場所とし、おめでたい絵が壁に描かれた銭湯やレトロな商店街を楽しそうに散策する様子を収録した。

僕が見たかった青・吉本此那「20±SWEET[トゥエンティ・スウィート] 2026 JANUARY」（東京ニュース通信社刊）撮影／佐藤佑一

僕が見たかった青空からは7thシングル『あれはフェアリー』をリリースした吉本此那が登場。アイドル界では珍しい前髪かき上げスタイルで圧倒的な顔面を誇る吉本は、赤い振袖を纏って美ビジュアルグラビアを披露。洋服衣装に着替えると出店で唐揚げを買って食べたり、夕日の差すドラマチックな時間帯にスワンボートに乗って全力ではしゃいだりと、愛嬌と親近感たっぷりな両面を楽しめる内容となっている。

購入者特典も用意されている。セブンネットショッピングでは菅原咲月、花田藍衣、吉本此那の3種類から選べるポストカードを1枚プレゼント。ローソンエンタテインメントのWEBでは竹内希来里、宮地すみれ、遠藤理子、谷口愛季、稲熊ひな、山川宇衣の6種類から選べるポストカードを1枚プレゼントする。また12月2日17時から2026年1月30日23時59分までに購入した客の中から抽選で、特典1種につき5名に直筆サイン入りポストカードを追加で1枚プレゼントする。