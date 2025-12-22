セブンイレブン、本日より恵方巻予約開始！「キンパ恵方巻」や「黒毛和牛の焼肉恵方巻」など7種類ラインナップ | RBB TODAY

セブン‐イレブン・ジャパンは、節分の日に合わせて発売する恵方巻7商品と惣菜3商品、スイーツ2商品、計12商品の予約受付を2025年12月22日から数量限定で開始する。

2026年セブン‐イレブンの恵方巻

今回は、うなぎの蒲焼と厚焼き玉子を使用した「うなぎと玉子の恵方巻」をはじめ、韓国風海苔巻を恵方巻にした「キンパ恵方巻」が新登場。その他、黒毛和牛を使用した「黒毛和牛の焼肉恵方巻」や、定番商品の「七品目の幸福恵方巻」、ロングセラー商品「サラダ恵方巻」など、計7品の恵方巻をラインアップしている。

「うなぎと玉子の恵方巻」は税込1,425.60円、レギュラーサイズで販売する。ふっくらとした食感のうなぎの蒲焼は、白焼きにした後、何度も繰り返し特製の甘辛いタレを付けて焼くことで香ばしい味わいに仕立てている。ピリッと効いた山椒のアクセントがポイントだ。贅沢なうなぎの旨みをふっくらとした食感と共に楽しめる。

うなぎと玉子の恵方巻（税込1,425.60円）

「キンパ恵方巻」は税込486円、ミニサイズで販売する。甘辛いプルコギと厚焼き玉子、チェダーチーズソース、にんじんナムル、沢庵、紫キャベツラペ、胡瓜を、ごま油を混ぜた酢飯で巻き上げている。ごま油と塩を振った韓国風海苔を巻いて食べるこだわりの一品だ。

キンパ恵方巻（税込486円）

「黒毛和牛の焼肉恵方巻」は税込896.40円、ミニサイズで販売する。柔らかな肉質が特長の黒毛和牛を使用した逸品だ。小松菜ナムル、キムチ、厚焼き玉子を組み合わせた満足感のある恵方巻だ。

黒毛和牛の焼肉恵方巻（税込896.40円）

「海鮮恵方巻」は税込820.80円、ミニサイズで販売する。人気の海の幸を一度に楽しめる恵方巻だ。サーモントラウト、まぐろたたき、ボイルエビ、いくらの海鮮4種に、厚焼き玉子と胡瓜を盛り付けている。

海鮮恵方巻（税込820.80円）

「七品目の幸福恵方巻」はレギュラーサイズが税込583.20円、ミニサイズが税込378円で販売する。7種の具材を盛り付けた定番商品だ。出汁を含んだふっくら厚焼き玉子や、香ばしく焼き上げた穴子と共に、蓮根、椎茸、胡瓜、干瓢、おぼろを使用している。レギュラーサイズとミニサイズの2種類を用意。

七品目の幸福恵方巻 レギュラー（税込583.20円）

七品目の幸福恵方巻 ミニサイズ（税込378円）

「サラダ恵方巻」は税込421.20円、ミニサイズで販売する。海老マヨネーズ和えとツナマヨネーズ和えの人気具材の他に、厚焼き玉子、カニカマ、胡瓜を組み合わせた、子どもにも大人気のロングセラー商品だ。

サラダ恵方巻（税込421.20円）

また、節分にぴったりの惣菜やスイーツも登場。「七品目具材 いわしのつみれ汁」は税込386.64円。いわしのつみれ、豆腐、大根、人参、ごぼう、長ねぎ、油揚げの七品目の具材を使用したつみれ汁だ。野菜の旨みとかつおと昆布、いわしの出汁を感じられる。

七品目具材 いわしのつみれ汁（税込386.64円）

「海鮮茶碗蒸し」は税込429.84円、沖縄県を除く全国で販売する。ホタテと海老、カニカマを盛り付けた海鮮の風味豊かな茶碗蒸し。海鮮具材に加えしいたけ、たけのこ、三つ葉を加えた具材感のある仕立てだ。

海鮮茶碗蒸し（税込429.84円）

「セブンプレミアム 茶碗蒸し」は税込278.64円、全国で販売する。玉子の風味とだしの味わいが楽しめる定番の茶碗蒸しだ。

セブンプレミアム 茶碗蒸し（税込278.64円）

「節分 ミニ豆大福 ごまあん」は税込205.20円、沖縄県を除く全国で販売する。赤えんどう豆を混ぜ込んだ黒いもち生地で、ごまあんを包んだミニ大福。やさしい甘さと香ばしい風味が特長だ。

節分 ミニ豆大福 ごまあん（税込205.20円）

「節分 きなこプリン」は税込321.84円、沖縄県を除く全国で販売する。黒蜜ソースともっちり食感のきなこプリンの上に、ホイップクリーム、お団子、うぐいす豆とかのこ小豆を盛り付けた。上品な甘さとコク深い余韻を楽しめる和スイーツだ。