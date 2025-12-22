埼玉・宝登山山頂のレストハウスが元旦にリニューアルオープン！新感覚の山頂グルメ「天空むすび」を提供 | RBB TODAY

秩父鉄道株式会社は、長年登山客や観光客に親しまれてきた「宝登山山頂レストハウス」をリニューアルし、2026年1月1日より「SUSABINOキッチン」として新たにオープンする。

同店では、宝登山の雄大な空をイメージした新感覚の山頂グルメ「天空むすび」を提供する。お米は埼玉県産米「彩のきずな」を使用している。

天空むすびは全5種類を用意。「あかね」はあかね鮭・とびっこ・チーズを使用し、山頂の夕やけをイメージした彩り豊かなおむすびで、プチプチ食感が楽しい。「ひなた」は特製黄金たまご・いくらを使用し、山頂の太陽の恵みをイメージしたおむすびで、トロトロのたまごと秘伝のタレが絶品だ。「しずく」はカリカリ梅・ゆかり・ごま・わかめを使用し、山に静かに降り注ぐ恵みの雨をイメージしたさっぱり系おむすびで、カリカリ食感が楽しめる。「あおい」はツナマヨコーン・枝豆を使用し、快晴の青空と若葉が広がる山をイメージしたおむすびで、シャキシャキ食感で元気が湧く。「かすみ」は天かす・塩昆布・めんつゆ・ネギを使用し、朝靄に包まれた山頂をイメージし、サクサク感と和風の旨味が絶妙だ。

あかね(鮭・とびっこ・チーズ)

ひなた(特製黄金たまご・いくら)

かすみ(天かす・塩昆布・めんつゆ・ネギ)

天空むすびは「天空むすびセット」として提供する。セット内容は、好きなおむすび2種に、好みの小鉢、秩父名物のしゃくし菜の漬物、味噌汁が付いて、900円（税込）。小鉢は切り干し大根、きんぴらごぼう、ひじきから1種を選べる。

新ドリンクメニューは全2種類を用意する。「雲海ショコラ」はホットチョコレートで600円（税込）。ふわふわと広がる雲海をイメージしたマシュマロを添えた、見た目にも楽しめるホットドリンクだ。「ホドエード」はハニーレモネードで500円（税込）。夏季に好評をいただいた「ホドエード」が、ホットバージョンで登場する。宝登山のロウバイとロープウェイのゴンドラをイメージした、やさしいイエローカラーが特徴のレモネードだ。南高梅のほどよい酸味とはちみつのまろやかな甘みが調和し、冷えた体を内側からじんわりと温める。

雲海ショコラ(ホットチョコレート) 600円(税込)

SUSABINOキッチンリニューアルオープン日時は2026年1月1日11時00分からを予定している。さらに、2026年1月1日から3日の3日間、SUSABINOキッチンにて「天空むすびセット」を購入の方に、限定オリジナルキーホルダーを数量限定でプレゼントする。