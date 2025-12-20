麻倉瑞季、eスポーツ場舞台に“悩殺ボディ”披露！デジタル写真集より刺激的なカット公開 | RBB TODAY

11月28日に発売された麻倉瑞季のデジタル写真集『悩殺ファイター』（扶桑社）。その発売を記念して12月20日、誌面カットが公開された。

麻倉は長崎県生まれの23歳。2022年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。今年、eスポーツチーム「La VISION。」に加入し、公式インスタグラムやXで活動を発信している。

撮影:田中智久 ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田実咲 (ミタケイショウ

同作では麻倉のホームグラウンドであるeスポーツ場を舞台に、斬新なグラビアを激写した。ゲーミングデスクの前で、露わになる悩殺ボディを披露している。

撮影:田中智久 ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田実咲 (ミタケイショウ

公開されたカットでは、チームユニフォーム風の上着と超ミニスカ姿で、ゲーミングチェアに座りながら、スカートのファスナーを下ろす刺激的な場面を写している。衣服の下には、ゲーミングライト柄のビキニを身に纏いながら、必殺技の様なポージングで魅了している。

撮影:田中智久 ヘアメイク:海瀬志津奈(JULLY) スタイリング:沼田実咲 (ミタケイショウ

さらに自室練習場に移動すると、ピンクのヘッドホンを装着してゲームを楽しむ様子も撮影している。練習に疲れた後は、ベッドに横たわり束の間の休息をしている瞬間も切り取っている。