乃木坂46、5年ぶりの武道館アンダーライブ完遂！松尾美佑&矢久保美緒の卒業セレモニーも | RBB TODAY

乃木坂46の40thシングル『ビリヤニ』のアンダー楽曲『純粋とは何か？』歌唱メンバーによるアンダーライブが、12月19日から21日までの3日間、東京・日本武道館で開催された。

5年ぶりとなる武道館でのアンダーライブは、初めてアンダーセンターを務める5期生・五百城茉央を中心としたメンバー14人で実施された。クリスマスシーズンにちなんだ企画も交えながら、会場は熱気に包まれた。なお、3公演すべてがインターネットで生配信され、チケットを入手できなかった多くのファンもその様子を見守った。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

19日公演のアンコールでは、年内をもってグループを卒業する4期生・松尾美佑の卒業セレモニーが実施された。松尾のペンライトカラーであるターコイズと白で染まった客席を前に、淡いブルーのドレスを着た彼女がファンへの感謝の気持ちをしたためた手紙を読み上げた。「ずっと歌いたかった曲」として『君は僕と会わない方がよかったのかな』をメンバー全員で歌唱。さらに、自身が初選抜入りを果たした『人は夢を二度見る』を、同じく同曲で初選抜入りした同期の佐藤璃果とのダブルセンターで披露する一幕もあった。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

続く20日公演のアンコールでは、矢久保美緒の卒業セレモニーが行われた。薄ピンクのドレスを着用した彼女は自身のペンライトカラーである黄色とピンクで染め上げられた客席を見渡し、10年前に武道館で行われたアンダーライブが初の乃木坂46ライブだったことに触れ、同じ場所で卒業を迎えられる感慨を口にした。その後、尊敬する先輩・松村沙友理の卒業ソング『さ～ゆ～Ready？』を、自身の名前にちなんで『み～お～Ready？』と変えて披露したほか、同期であり親友でもある林瑠奈と『友情ピアス』を、お揃いのイヤリングを付けて歌唱するなど、彼女らしい愛のこもったセレモニーが展開された。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46にとって年内最後のライブとなる21日のステージは『ここにいる理由』からスタートした。逆光を浴びながらひとりステージに登場した五百城が歌声を響かせると、彼女に続くように松尾と矢久保をはじめとするメンバーが加わり、特徴的な照明演出の中、スクリーンを一切使わない環境下で没入感を高めるパフォーマンスが繰り広げられた。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

最初のMCでは、今回の座長である五百城は「（緊張で）震える……」とこぼしながらも「ついにこの日が来たんだなと嬉しい思いと、終わってしまう寂しい気持ちもあるので、どんな瞬間も楽しんでいきたいです」と意気込みを口にした。ライブでは『さざ波は戻らない』『落とし物』『その女（ひと）』『涙がまだ悲しみだった頃』『～Do my best～じゃ意味はない』と、新旧のアンダー楽曲が次々に披露されていった。

続くユニットブロックは意外性のある組み合わせと選曲で連日ファンを楽しませたが、この日は五百城と奥田いろはのギター弾き語りによる『サルビアの花を覚えているかい？』にて幕を開けた。2人のハーモニーが会場を温かい雰囲気で包むと、2人は「1年前は路上ライブで、10人の前で披露していたのに、今度は武道館だよ？」と素直な感想を告げた。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

クリスマスブロックでは、田村真佑の持ち味が発揮された寸劇を経て『初恋の人を今でも』が始まると、ピンクのペンライトで染め上げられた客席とともに武道館がクリスマスイルミネーションのような光景へと一変した。このパートはファンから募ったリクエストをもとに選曲され、最終日は金川紗耶と松尾のダブルセンターによる『Monopoly』や、奥田を中心に据えた『やさしさとは』が用意され、メンバーからのリクエストメールと曲タイトルが読み上げられるたびに客席からは大きな歓声が上がった。

そして、ステージ後方に用意されたクリスマスツリーに灯りが点灯されると、白の衣装に身を包んだメンバーが『歩道橋』を歌唱。五百城の表情と繊細な表現を前面に打ち出し、観客を魅了した。その後、メンバーが2000円の予算でそれぞれ購入したクリスマスプレゼントの抽選会も実施され、クリスマスブロックは盛況のうちに幕を下ろした。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

ライブ後半戦は、冨里奈央がセンターに立つ『それまでの猶予』からスタート。赤基調の衣装で華やかに歌い踊る彼女たちに、客席からは大きな声援とコールが送られた。黒見明香と吉田綾乃クリスティーが笑顔でパフォーマンスする『思い出が止まらなくなる』、柴田柚菜が力強いボーカルで存在感を発揮する『交感神経優位』と、直近のアンダー楽曲で会場の熱量を上げ続けると、「真夏の全国ツアー2025」や「39thSG アンダーライブ」を経て進化した『不道徳な夏』では、金川を中心としたメンバーが感情を露わにしたアクションでオーディエンスを煽り、盛り上がりは最高潮へと近づいていった。

五百城のインタビュー映像に続いては、いよいよアンダーライブも最終ブロックへ。今回はアンダーライブ初の試みとなるバンド編成でのステージが用意され、躍動感のある生演奏を背に『「じゃあね」が切ない』にてパフォーマンスを開始させた。『純粋とは何か？』MV衣装に身を包んだメンバーは、五百城のボーカルを軸に、しなやかさと力強さを織り交ぜたダンスを見せた。また、アコースティックギターのリズムに乗せて、矢久保が満面の笑みで『風船は生きている』を歌唱した。

バンドメンバー紹介を経て始まった『踏んでしまった』では、バンドの演奏に導かれるように、松尾を中心にパワフルな歌とダンスでライブを牽引。さらに『日常』では五百城が不敵な笑みを浮かべながら圧巻のパフォーマンスを見せ、新たな試みを交えたアンダーライブを次のステージへと昇華させた。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

最後の曲に入る前、座長の五百城は現在の心境を観客に告げた。彼女は「今夢中になるものがたくさんある中で、乃木坂46を好きになって、好きでい続けてくれてありがとうございます」と感謝を伝えた。そして、「私はこの40枚目の期間で、これまで以上に乃木坂46のことが大好きになりました。先輩や同期からのさりげない優しさだったり、ひとつの作品を作るうえで関係する皆さんがひとつになって、一生懸命なっている時間、普段は言葉にはなかなか言い表せない感情を、たくさん乗せて伝えることもできる楽曲がたくさんあるところ、そしてこんなに皆さんが応援してくれて、皆さんと気持ちの共有ができる時間があること。乃木坂46は乃木坂46にしかない魅力がたくさんあると、改めて気づきました」と素直な思いを続けた。

さらに、「私は正直、乃木坂46に訪れる、年末にある幸せな発表を聞いたとき、素直に嬉しいという感情が出てくるのは少し難しかったです。この結果をいただく前に、何かグループに貢献できたのだろうかと考えてしまっていて。それがすごく悔しかったです。なので、私は結果をいただいたときに『素直に自分は頑張ったんだ』と認めて受け止められる、そんな人間になっていきたいです。そして、乃木坂46にこの子がいてよかったと思ってもらえる、そんな人になりたいです」と本音を吐露。最後に「続いての曲に私たちの集大成を見せます。そして、私の全部をぶつけます。見ていてください！」と覚悟を決めて、『純粋とは何か？』を力強く歌い上げ、すべての感情を解放させてライブ本編を笑顔で終えた。

本編を終えたあとは、『Am I loving?』にてアンコールを開始。続く『僕だけの光』とともに、客席に向けたファンサービスを交えながら、多幸感あふれるパフォーマンスを届けた。そして、岩本蓮加や田村がライブに対するそれぞれの思いを、涙を浮かべながら伝えたあとに、ライブの締めくくりとして『乃木坂の詩』をファンに送り、3日間におよぶアンダーライブ武道館公演を完遂した。

これが最後のライブとなった松尾が「最後のライブっていうこと以上に、ひとつのライブとして今回は構成や披露する曲、全部が楽しくて。この場所に最後に立てて幸せでした」と口にし、五百城に向けて「頑張ったね」と伝えると、五百城が感涙。すると、隣の松尾と矢久保が寄り添い、そのまま全員が彼女のもとに駆けつける場面も見られた。また、矢久保は「最後のライブが私の大好きなアンダーライブで、それがとても嬉しかったです。先輩からつないできた魂をぶつけてきたアンダーライブを、みんなに託します。これからもアンダーライブを好きでいてください」とファンやメンバーに語りかけた。そして、最後に五百城が「2026年の乃木坂46にも期待していてください！」と宣言して、ステージをあとにした。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

予定していた演目はこれにて完了したものの、アンコールを求める声援は鳴り止むことはなく、これに応えるようにステージに再登場したメンバーは「私たちの思いはすべてライブにぶつけたので、挨拶だけさせてください！」と、肉声で挨拶をして3日間のステージを完結させた。

乃木坂46「乃木坂46_40thSGアンダーライブ」Photo：鈴木健太(KENTA Inc.)

これまでの歴史を守りながら、常に最高を更新し続けるアンダーライブ。この公演で2025年のライブ活動を最良の形で締め括った乃木坂46は、12月30日の「第67回日本レコード大賞」、大晦日に控えた「第76回NHK紅白歌合戦」へ向けてこれからも走り続け、2026年1月14日リリースのニューアルバム『My respect』から華々しい幕開けを飾ることになる。