上戸彩、蒼井優・山里亮太夫婦の実態暴露「結婚指輪は…」 | RBB TODAY

14日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に女優の蒼井優と上戸彩が出演。蒼井と夫・山里亮太との夫婦関係の実態が明かされた。

この日の放送は「ニュースになった話&その続きを一挙公開SP」と題され、蒼井と上戸が出演した回の未公開シーンがオンエアされた。2019年に山里と結婚した蒼井に対し、番組MCの井桁弘恵が「記念日は（夫婦で）一緒にお祝いされたりするんですか？」と尋ねると、蒼井は「お互い興味があんまり…」と首をかしげつつ、「当時は『おめでとう』とか言い合うけど、“その日に何かしよう”っていうタイプではないので、『やってもらえなくて寂しい』みたいなことは全くない」と語った。

さらに上戸が、蒼井の結婚時に指輪について「結婚指輪とか婚約指輪はないの？」と尋ねたところ、蒼井は「別にいらないかなっていうタイプです」と答えたという。井桁が「今はもう（指輪は）いただいたんですか？」と質問すると、蒼井は「結婚指輪はありますけど、婚約指輪はないです」と説明した。

一方の上戸はイベントや行事が大好きなようで、「優に予定を聞いても何もないから、『じゃあ優のスケジュールもーらいっ！』って感じで私が一緒に過ごしちゃうんです」と笑顔で明かした。これにMCの山崎郁三郎が「それで祝ってもらうのは嬉しいですか？」と尋ねると、蒼井は悩ましげに「うーん…」と返答。その後、「いやいや嬉しいんだけど！嬉しいって言っちゃうと来年もやらなきゃって」と本音を漏らした。

また蒼井は「彩の誕生日も一緒に過ごさせてもらって、いろんなキャラクターのバルーンとかをもらって帰って」と振り返り、「去年の彩のバルーンがまだ家にあるんです」と笑顔を見せた。

2019年6月に蒼井と山里は結婚を発表。2022年8月には第一子女児が誕生している。