上戸彩、夫・HIROとの結婚直前はスポンサーへの許可取りに苦労「結婚延びたりもしてました」 | RBB TODAY

24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に、女優の上戸彩が出演。夫・HIROとの結婚直前に苦労したことを明かした。

上戸は2012年にEXILEのHIROと結婚。2015年8月に長女、2019年7月に長男、2023年6月に次男を出産している。2004年に同番組に出演した当時18歳の上戸は、「子どもは3人欲しい」や「16歳で結婚したかったけど、2年過ぎてしまった」などと語っていた。

当時のVTRを見た上戸は「若いですね～。当時はただただ結婚したいときでしたね」と回顧。黒柳徹子がHIROとの結婚について言及すると、上戸は「実際、結婚するときはいろんなスポンサーさんがいるので」と説明。続けて「もういろんな順番で許可を取りに行ったり、反対されて今はダメって言われて結婚延びたりもしていました」と、スポンサーへの許可取りに苦労したことを明かした。