上戸彩、夫・HIROとの結婚直前はスポンサーへの許可取りに苦労「結婚延びたりもしてました」 | RBB TODAY

上戸彩とEXILEのHIROが結婚、直筆メッセージを公開「幸せになってもいいですか？」 | RBB TODAY
交際が噂されていた上戸彩とEXILEのHIROが結婚したことが明らかになった。今日14日は上戸の誕生日、“バースディー婚”となった。
上戸彩、蒼井優・山里亮太夫婦の実態暴露「結婚指輪は…」 | RBB TODAY
蒼井優と上戸彩は結婚指輪はあるが婚約指輪は不要と語り、結婚記念日を特に祝わないことや一緒に過ごす時間を大切にしている様子を明かした。
24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に、女優の上戸彩が出演。夫・HIROとの結婚直前に苦労したことを明かした。
上戸は2012年にEXILEのHIROと結婚。2015年8月に長女、2019年7月に長男、2023年6月に次男を出産している。2004年に同番組に出演した当時18歳の上戸は、「子どもは3人欲しい」や「16歳で結婚したかったけど、2年過ぎてしまった」などと語っていた。
当時のVTRを見た上戸は「若いですね～。当時はただただ結婚したいときでしたね」と回顧。黒柳徹子がHIROとの結婚について言及すると、上戸は「実際、結婚するときはいろんなスポンサーさんがいるので」と説明。続けて「もういろんな順番で許可を取りに行ったり、反対されて今はダメって言われて結婚延びたりもしていました」と、スポンサーへの許可取りに苦労したことを明かした。