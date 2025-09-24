上戸彩、出産を経て母親役の演技に変化「生々しくなった」 | RBB TODAY

8日、俳優の上戸彩が『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。結婚・出産を経て、母親役を演じるうえでの変化について明かした。

上戸は2012年9月14日、自身の27歳の誕生日にEXILEのHIROと結婚。2015年に第1子となる長女、2019年に第2子となる長男、2023年に第3子となる次男が誕生している。黒柳徹子が「俳優として台詞を覚えようとする時はどういう時に覚えるの？」と尋ねると、上戸は「子供がいると家で台本を開くというのができないタイプなので、移動中の車とか。あとは1人でお風呂に入る時間がどうしても欲しくて、子供にタイマーを渡して『これ鳴ったらお風呂にきてね』と言って。その間だけ、静かな時間をお風呂場で20分ぐらい過ごさせてもらんですけど」と家庭ならではの工夫を明かした。

続けて、「タイマーなってないのに（子供が）入ってきたりもするんですよ。『もう来た！？』って言いながら台本をしまって。あとは（子供が）寝た後とか、集中できなくて」と、台詞は1人の時間に覚えていると説明した。

黒柳が「母となった時の生活が役に活かせます？」と、母としての経験を役に落とし込めるかを問うと、上戸は「はい、リアルになります。生々しくなりました。子供が出てくる母親役とかだったら」と、母親役への変化を実感していることを述べた。

さらに上戸は、「子供が生まれる前だと、同じ目線になって“丁寧に子供と話さないと”って思っていた芝居も、実際子育てしてみると背中で返事をすることもあれば、すごいガサツに会話をすることもあって。それがリアルというか、そういう芝居を活かしたりすることもありますね」と笑顔で答え、子育てが役作りの糧になっていることを明かした。