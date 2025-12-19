スターバックス、“希少茶葉の玉露”を使用した抹茶フラペチーノを26日より発売！ | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは12月26日から、玉露を使用した「玉露抹茶 フラペチーノ」と「玉露抹茶 ラテ」を全国のスターバックス店舗で販売する。

今回は「玉露抹茶 フラペチーノ」と「玉露抹茶 ラテ」を発売。「玉露抹茶 フラペチーノ」は、お茶の年間生産量のうち、約0.7%の希少な茶葉の玉露を使用。玉露入り抹茶になめらかな舌触りと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねた。仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングし、一口ごとに深い味わいと素材の個性が織りなす上品な味わいを楽しめる。価格はTallサイズのみで、持ち帰りの場合687円、店内利用の場合700円。

「玉露抹茶 ラテ」は、玉露入りの抹茶をスチームミルクと丁寧に合わせ、やわらかな抹茶ホイップを重ね、サクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングして仕上げた。繊細で奥行きのあるお茶本来の味わいが感じられる一杯だ。価格はHot・Tallサイズのみで、持ち帰りの場合638円、店内利用の場合650円。

さらに、米糀由来の植物性ミルクを使用した「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」も登場する。国産の米を使用した米糀由来のミルクで、自然な甘みとふくよかな香りの米糀ミルクをスチームし、まろやかなブロンドエスプレッソと合わせてラテに仕立てた。ホイップクリームを乗せて、仕上げに生姜はちみつをトッピング。米糀の発酵による、まろやかさと奥行きを感じられ、やさしい甘さとふんわりと広がる生姜の香りが寒い季節にそっと寄り添う。価格はHotのみで、持ち帰りの場合Shortサイズ599円・Tallサイズ638円、店内利用の場合Shortサイズ610円・Tallサイズ650円。

『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』（Hot）＜テイクアウト＞ Short ¥599 / Tall ¥638

また、季節の味わいとして「抹茶&ホワイトチョコスコーン」も登場する。価格は持ち帰りの場合285円、店内利用の場合290円。

『チョコレートチャンクスコーン』＜テイクアウト＞ ¥275『抹茶&ホワイトチョコスコーン』＜テイクアウト＞ ¥285

販売期間は12月26日から。取り扱い店舗は一部店舗を除く全国のスターバックス店舗。