「待たされ、料理も生臭かった」と日本での食事を酷評した韓国女優、成長した娘と明るい笑顔【PHOTO】 | RBB TODAY

結婚記念日に日本旅行を訪れた際の食事を酷評した女優キム・ジホが、大学生の娘とのデートの様子を公開した。

キム・ジホは最近、自身のSNSに「娘と“完全体”でのお出かけ」とコメントし、写真を共有した。

写真の中でキム・ジホは、娘と並んで座り、仲睦まじくポーズを取っている。

キム・ジホの娘は、母親と同じ白いトップスを身に着け、長い髪を下ろしており、顔を隠していても母親によく似たビジュアルが注目を集めた。

2001年に結婚したキム・ジホと俳優キム・ホジンは、2024年に放送されたバラエティ番組『朝鮮のサランクン』（原題）でも娘の存在を公開している。

（写真＝キム・ジホSNS）キム・ジホ（左）と娘

なお、キム・ジホは12月12日、SNSに「結婚24周年記念旅行。久しぶりに思い出作り」と書き、日本を訪れていることを伝えた。続けてお店や料理の写真を上げた彼女は、「結婚記念日だからと予約までしていたのに、30分も待たされた」と不満を漏らした。

さらに「料理も10日、28日熟成させたと説明されたが、生臭く脂っぽいにおいがした。夫と顔を見合わせて呆れてしまった」と厳しい評価を下した。顔文字つきで「失敗」とも綴った。

◇キム・ジホ プロフィール

1974年7月22日生まれ。1994年に歌手シン・スンフンの『その後しばらくの間』（原題）のMVでデビュー。以降、ドラマ『8月の新婦』『愛は簡単じゃない』『ローファーム～法律事務所～』『ガラスの靴』『それでも好き』『女を知らない』『ハッピー・レストラン～家和萬事成～』、映画『ごめんね、ありがとう』『折れた矢』などに出演した。プライベートでは2001年12月に5歳年上の俳優キム・ホジンと結婚。2004年4月に娘を出産した。

