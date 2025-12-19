元乃木坂46・山下美月、「東カレ」表紙に登場！女優として駆け抜けた“激動の1年”を振り返る | RBB TODAY

19日発売の『東京カレンダー』2026年2月号同号に元乃木坂46の山下美月が登場。通常版表紙を飾った。

同号の特集は「背徳の年末、上質な年始。」。背徳感と上質に満ちた冬の美味を堪能できる名店を徹底取材している。

年末パートでは、今年頑張った自分へのご褒美として背徳の限りを尽くせる店を紹介。「ビストロの背徳」「焼肉の背徳」「パスタの背徳」「粉もんの背徳」「ピザの背徳」など、大人の背徳グルメが大集合した。年始パートでは、気持ち新たな年始に相応しい一流の料理店を厳選。「上質な江戸前鮨」「上質な赤身肉」「上質な火鍋」「上質な和食」「上質な無化調中華」など、美食はじめに向かいたい上質なレストランを紹介している。

『東京カレンダー2月号』

『東京カレンダー2月号』

大人の年末年始を盛り上げる企画も充実。愛をテーマにしたお酒の紹介や、占い番組などで人気を博す木下レオンを監修に招き、2026年の「開運レストラン」も発表している。

通常版の表紙は山下美月が飾る。乃木坂46卒業後、女優として活躍を続ける山下。この秋冬もドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）や映画『愚か者の身分』に出演した。誌面ではこの1年を振り返りつつ、来年への意気込みを語っている。

『東京カレンダー2月号』特別増刊版

特別増刊の表紙はAぇ! groupが飾る。大阪から活躍の場を広げた彼らは、ナニワならではの明るいムードで東京を席巻中だ。今年大幅リニューアルを果たした「ザ・プリンス パークタワー東京」のスイートルームで魅せた艶やかなムードは、いつもの彼らとは少し違った表情となっている。

2026年は60年に一度の「強い女」が生まれる「丙午」の年。そんな特別な年にふさわしく、丙午生まれのRIKACOが登場。中目黒の日本料理店「炎水」に連れていくと、凛とした強さと飾らない魅力で、あの「RIKACO節」がさく裂している。