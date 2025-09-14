NMB48・和田海佑、10月発売1st写真集から先行カット！バニーガールや黒下着で完璧ボディー公開 | RBB TODAY

NMB48・和田海佑の『1st写真集』（ワニブックス）が10月15日に発売される。発売に先立ち、先行カットが公開された。

NMB48の7期生として23歳で加入し、"遅咲きのヒロイン"とも称される和田。キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきた。

今回初解禁となるのは、セクシーなバニーガール衣装を身にまとったカットと、黒の下着姿でニュアンスを含んだ表情でたたずむショット。大人の色香をたたえた新たな一面を見せている。

初の写真集となる同作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだみゅうちゃんらしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、"攻めた"内容もぎっしりと詰まっている。