NMB48・和田海佑、10月発売1st写真集から先行カット！バニーガールや黒下着で完璧ボディー公開 | RBB TODAY

NMB48・和田海佑、1st写真集オフショ公開！スタイル抜群の水着姿披露 | RBB TODAY
NMB48和田海佑が写真集発売を発表し、セクシーなオフショットやスタイル披露とともにファンから祝福された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/30/235765.html続きを読む »
もっちりバストに視線釘付け！ NMB48・和田海佑の水着オフショットが魅惑的 | RBB TODAY
NMB48の和田海佑が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。6月に発売されたグラビアムック『GIRLS-PEDIA 2024 SUMMER』（KADOKAWA）の水着ショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/16/221743.html続きを読む »
NMB48・和田海佑の『1st写真集』（ワニブックス）が10月15日に発売される。発売に先立ち、先行カットが公開された。
NMB48の7期生として23歳で加入し、"遅咲きのヒロイン"とも称される和田。キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきた。
今回初解禁となるのは、セクシーなバニーガール衣装を身にまとったカットと、黒の下着姿でニュアンスを含んだ表情でたたずむショット。大人の色香をたたえた新たな一面を見せている。
初の写真集となる同作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだみゅうちゃんらしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、"攻めた"内容もぎっしりと詰まっている。