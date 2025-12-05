NMB48の才女・安部若菜、マイブームの茶色ワンピ＆ルーズソックス披露！秋コーデにファン歓喜 | RBB TODAY

2日、NMB48の安部若菜が自身のインスタグラムを更新。茶色で統一した私服ショットを公開した。

安部若菜は2001年7月18日生まれ、大阪府出身。2018年にドラフト3期生としてNMB48に加入。2022年に小説『アイドル失格』（KADOKAWA）で小説家デビューし、2024年には第二作となる『私の居場所はここじゃない』（KADOKAWA）を刊行するなど、小説家としても活躍している。

この日、安部は「茶色がマイブームです」「その時期惹かれる色ってありますよね～？」とのコメントとともに、数枚の写真を投稿。公開された写真では、白い襟が特徴的なブラウンのニットワンピースを着用し、屋外の階段に座って笑顔を見せる姿を披露している。足元は「#ルーズソックス もマイブーム」とのことで、白のルーズソックスに同系色の厚底ローファーを合わせている。

安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

また、投稿には「#11月に食べたスイーツと共に」とあり、カフェ「CHIMNEY COFFEE」のクロワッサンや、窓辺で撮影されたケーキセット、さらに「NMB48 15th Anniversary」のプレートが飾られた大きなフルーツケーキの写真などもあわせて投稿された。

安部若菜（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この投稿を見たファンからは、「茶色似合うの羨ましい」「わかぽん、こんばんは。今日もとても可愛いですね。」「めっちゃかわいいしおしゃれ！靴いいねー」「ブラウンコーデに白襟と白いソックスが、わかぽんを一層引き立てているよね～」など、キュートな秋コーデを絶賛する声が寄せられている。