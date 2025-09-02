日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」収録内容が決定！5期生のドキュメンタリー映像も | RBB TODAY

9月17日に発売される日向坂46 15thシングル「お願いバッハ！」のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の内容が発表された。

日向坂46「お願いバッハ！」

表題曲「お願いバッハ！」は、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。また、全形態共通のカップリング曲として、今年3月に新たに加入した五期生による楽曲「空飛ぶ車」が収録される。

TYPE-Aには、金村美玖・高橋未来虹・石塚瑶季・清水理央・渡邉莉奈によるユニット曲「ライバル多すぎ問題」を収録。TYPE-Bには、9thシングル「One choice」に収録された一期生楽曲「愛はこっちのものだ」を新たにリアレンジして二期生～五期生全員での歌唱となる「愛はこっちのものだ 2025」が収められる。

日向坂46「お願いバッハ！」

TYPE-Cには、二期生～四期生計19名による「言葉の限界」、TYPE-Dにはひらがなけやき時代の人気ユニット曲を上村ひなの、森本茉莉、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花で新たに歌唱した「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」を収録。そして通常盤には、全員曲「Expected value」が収められる。

特典映像も充実の内容となっており、TYPE-Aには今年5月に開催されたBRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」、TYPE-Bには五期生 おもてなし会の裏側を収めたドキュメンタリー映像が収録。TYPE-CとDには五期生の初めての個人PVが収録される。