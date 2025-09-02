 日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」収録内容が決定！5期生のドキュメンタリー映像も | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」収録内容が決定！5期生のドキュメンタリー映像も

エンタメ 音楽
注目記事
日向坂46「お願いバッハ！」
  • 日向坂46「お願いバッハ！」
  • 日向坂46「お願いバッハ！」
  • 日向坂46「お願いバッハ！」
  • 日向坂46「お願いバッハ！」
  • 日向坂46「お願いバッハ！」
  • 日向坂46「お願いバッハ！」

日向坂46・小坂菜緒、3年ぶりにB.L.T.表紙ソロ登場！“こさかなと遊ぼう！”テーマで大はしゃぎ | RBB TODAY
画像
日向坂46小坂菜緒がB.L.T.表紙に約3年ぶり登場し、笑顔やアクティビティを楽しむ姿を披露。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/05/234467.html続きを読む »

日向坂46、全国ツアー2025の開催を発表 | RBB TODAY
画像
日向坂46が全国ツアー2025の開催を公式サイトで発表。チケット先行情報は5月30日に発表予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/29/230803.html続きを読む »

　9月17日に発売される日向坂46 15thシングル「お願いバッハ！」のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の内容が発表された。

日向坂46「お願いバッハ！」

　表題曲「お願いバッハ！」は、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。また、全形態共通のカップリング曲として、今年3月に新たに加入した五期生による楽曲「空飛ぶ車」が収録される。

　TYPE-Aには、金村美玖・高橋未来虹・石塚瑶季・清水理央・渡邉莉奈によるユニット曲「ライバル多すぎ問題」を収録。TYPE-Bには、9thシングル「One choice」に収録された一期生楽曲「愛はこっちのものだ」を新たにリアレンジして二期生～五期生全員での歌唱となる「愛はこっちのものだ 2025」が収められる。

日向坂46「お願いバッハ！」

　TYPE-Cには、二期生～四期生計19名による「言葉の限界」、TYPE-Dにはひらがなけやき時代の人気ユニット曲を上村ひなの、森本茉莉、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花で新たに歌唱した「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」を収録。そして通常盤には、全員曲「Expected value」が収められる。

　特典映像も充実の内容となっており、TYPE-Aには今年5月に開催されたBRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」、TYPE-Bには五期生 おもてなし会の裏側を収めたドキュメンタリー映像が収録。TYPE-CとDには五期生の初めての個人PVが収録される。


【Amazon.co.jp限定】お願いバッハ！ (TYPE-A) - 日向坂46 (メガジャケ付)
￥2,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
6周年記念MEMORIAL LIVE ～6回目のひな誕祭～ in 横浜スタジアム -DAY1 & DAY2- (完全生産限定盤) (DVD) - 日向坂46
￥14,937
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top