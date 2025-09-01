SKE48・熊崎晴香、初始球式ノーバン投球の舞台裏！福岡公演の合間も自主練習 | RBB TODAY

8月31日、SKE48の公式YouTubeチャンネルが投稿を更新。8月28日にバンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズvs東京ヤクルトスワローズに参加した熊崎晴香のセレモニアルピッチの様子と、本番までの密着映像が公開された。

密着映像は本番の約1ヶ月半前、熊崎にセレモニアルピッチ決定を伝える場面からスタート。スタッフが熊崎に決定を伝えると、熊崎は両手を広げて「うわぁ～！本当ですか！？嬉しい！頑張ります」と大喜び。あまりの嬉しさに、スタッフに何度も「本当ですか？」と聞き返す場面も収められていた。始球式の意気込みについて熊崎は「目標はノーバンです。ドラゴンズ優勝してほしい頑張れって気持ちが届くように頑張りたいと思います」と語った。

続いて動画では、熊崎が当日に向けた練習をする場面がおさめられていた。名古屋球場でキャッチボールをする姿や、公園で自主練をする姿、さらには8月上旬にZepp Fukuokaにて開催された「SKE48 SUMMER Tour 2025」の合間に自主練をする姿も収められていた。

いよいよ本番当日。熊崎はグローブをはめて「たくさんたくさん練習したので、目指せノーバンでいきたいと思います」と改めて宣言。本番、グラウンドインした熊崎が投球すると、見事ノーバンでストライクを決めた。試合終了後、熊崎は「嬉しい！無事ノーバンでストライク決めることができました。このマウンドの感じを感じられたのはすごく嬉しいですし、人生の宝物だなと思います。最高でした」と笑顔で振り返った。

※SKE48公式YouTube『【密着】熊崎晴香バンテリンドームへの軌跡』