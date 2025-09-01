 SKE48・熊崎晴香、初始球式ノーバン投球の舞台裏！福岡公演の合間も自主練習 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

SKE48・熊崎晴香、初始球式ノーバン投球の舞台裏！福岡公演の合間も自主練習

エンタメ その他
注目記事
熊崎晴香【写真：竹内みちまろ】
  • 熊崎晴香【写真：竹内みちまろ】

始球式ニュース | RBB TODAY
画像
始球式に関するニュース一覧。『RBB TODAY』は、ブロードバンドへのエントリーから活用までをカバーした日本最大のブロードバンド情報サイト。その他、エンタメや芸能、ＩＴ関連情報など幅広いジャンルを配信する総合ニュースサイトです。
https://www.rbbtoday.com/special/3895/recent/%e5%a7%8b%e7%90%83%e5%bc%8f?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_1SKANC1L続きを読む »

hitomi、スタイリッシュなショートパンツで始球式 | RBB TODAY
画像
アーティストのhitomiが8月3日、埼玉・ベルーナドームで行われた埼玉西武ライオンズー東北楽天ゴールデンイーグルス戦にゲスト出演した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/04/222187.html続きを読む »

菅井友香がミニ丈パンツスタイルで始球式に登場、‟アイドルらしい”投球フォームを披露 | RBB TODAY
画像
女優の菅井友香が15日、東京・明治神宮球場にて開催の「東京ヤクルトスワローズ 対 読売ジャイアンツ戦」で6年ぶり2度目のファーストピッチセレモニーを行った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/17/233513.html続きを読む »

　8月31日、SKE48の公式YouTubeチャンネルが投稿を更新。8月28日にバンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズvs東京ヤクルトスワローズに参加した熊崎晴香のセレモニアルピッチの様子と、本番までの密着映像が公開された。

　密着映像は本番の約1ヶ月半前、熊崎にセレモニアルピッチ決定を伝える場面からスタート。スタッフが熊崎に決定を伝えると、熊崎は両手を広げて「うわぁ～！本当ですか！？嬉しい！頑張ります」と大喜び。あまりの嬉しさに、スタッフに何度も「本当ですか？」と聞き返す場面も収められていた。始球式の意気込みについて熊崎は「目標はノーバンです。ドラゴンズ優勝してほしい頑張れって気持ちが届くように頑張りたいと思います」と語った。

　続いて動画では、熊崎が当日に向けた練習をする場面がおさめられていた。名古屋球場でキャッチボールをする姿や、公園で自主練をする姿、さらには8月上旬にZepp Fukuokaにて開催された「SKE48 SUMMER Tour 2025」の合間に自主練をする姿も収められていた。

　いよいよ本番当日。熊崎はグローブをはめて「たくさんたくさん練習したので、目指せノーバンでいきたいと思います」と改めて宣言。本番、グラウンドインした熊崎が投球すると、見事ノーバンでストライクを決めた。試合終了後、熊崎は「嬉しい！無事ノーバンでストライク決めることができました。このマウンドの感じを感じられたのはすごく嬉しいですし、人生の宝物だなと思います。最高でした」と笑顔で振り返った。

※SKE48公式YouTube『【密着】熊崎晴香バンテリンドームへの軌跡』


東京カレンダー 2025年 10月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BRODY (ブロディ) 2025年 10月号
￥1,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

始球式

SKE48

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top