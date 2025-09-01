声優・小坂井祐莉絵がランジェリーカットに初挑戦！1st写真集が発売決定 | RBB TODAY

声優・小坂井祐莉絵『1st写真集（仮）』（イマジカインフォス）の発売日が11月21日に決定。同作の発売に先立ち、先行カットも公開された。

『ホリミヤ』の吉川由紀役、『邪神ちゃんドロップキック』のぺこら役など、話題作のキャラクターを演じている小坂井。今回の写真集は小坂井の「声」をテーマにした作品だ。撮影地は常夏の国・シンガポールであり、マリーナベイ・サンズや緑豊かな庭園を背景に、これまでに見たことのないような大胆な姿を披露している。撮影は細居幸次郎氏が担当し、ランジェリーカットにも初挑戦。30歳を迎えてさらに美しくなった彼女の魅力を凝縮した一冊となっている。

本日より写真集の予約もスタート。早期予約キャンペーンでは、インフォスクエアにて期間内に予約した方全員に、あなたの名前を呼ぶボイスメッセージをプレゼントする。ボイスメッセージのシチュエーションは5パターンから選択可能で、「いつもの小坂井さん」「年上のお姉さん」「ほんわか癒やし系」「クール」「元気っ子」から選べる。対象期間は2025年9月1日～9月21日23:59までとなっている。

また発売記念イベントも多数開催される。11月22日には東京都内某所でインフォスクエア予約者対象の写真集サイン（宛名あり）＆握手会を実施。12月20日には書泉グランデ7階、12月27日にはソフマップAKIBA アミューズメント館8階でそれぞれポスターサイン＆握手会を開催。さらに12月20日にはアニメイト秋葉原1号館7階、12月27日にはAKIHABARAゲーマーズ本店6階でブロマイドサイン＆握手会も予定されている。