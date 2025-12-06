都丸紗也華、新作カレンダーのヒョウ柄ビキニカットは「攻めてるかなと思います」 | RBB TODAY

都丸紗也華が6日、都内にて「都丸紗也華 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

都丸紗也華【写真：竹内みちまろ】

カレンダーが完成した心境を「こんなに大きなカレンダーを2年連続で出せて、みなさんのお家に飾ってもらえることをすごく嬉しく思います」と語った。出来栄えについては「バッチリです」と自信を覗かせた。

お気に入りはポニーテールで脇腹の部分が透けているワンピースを身に着けた1枚。「ワンピース水着はめっちゃ好きで、プライベートでサウナとかプールに行くときもワンピースを着るのですが、ここが透けていてちょっとセクシーなのと、ポニーテールが似合うとよく言って頂けるので気に入っています」と声を弾ませた。

ビキニ姿も多数披露しており、ヒョウ柄ビキニで爪を立てたポーズのカットも収録している。「これがけっこう私的に攻めてるかなと思います。普段、ヒョウ柄の水着を着たことがないので、新たな私も見れるかなと思っています」と目を輝かせた。ヒョウ柄の水着姿を披露するのは自身初とのことで、「ヒョウ柄なのでガオッと（笑）」と爪を立てたポーズに挑戦した理由を振り返った。

表紙は、ベロア生地でできたパープルのビキニを身に着けピンクのストールを巻いたカット。「ベロアが好きで衣装がとってもお気に入りなのと、顔が一番自分の中で盛れてたからこれにしました」と表紙に選んだ理由を説明。表紙を見た5歳年下の妹でグラビアなどで活躍する都丸亜華梨から「ピンクのふわふわがかわいいね」と声を掛けられたエピソードを明かした。

来年1月には、都丸紗也華と都丸亜華梨による姉妹初の写真集が発売される。紗也華が赤、亜華梨が青のTバック水着を着た大胆なアザーカットが先行公開され話題となっているが、初の姉妹写真集をリリースすることが決まったときの様子を「姉妹でグラビアを始めたころからずっと言ってきたので、2人でめちゃくちゃ喜びました。『やったー！ できる！』って」と紹介した。

来年の抱負を質問されると、「姉妹の写真集を出させてもらうので、妹とお仕事をいっぱいできたらと思います」と目を輝かせた。

