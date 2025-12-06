高鶴桃羽、新作カレンダーでバニー姿を初公開「お尻の尻尾がちゃんと見える」 | RBB TODAY

高鶴桃羽が6日、都内にて「高鶴桃羽 2026 カレンダー」（わくわく製作所）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

高鶴桃羽【写真：竹内みちまろ】

2作目のカレンダーとなる今作。「去年よりも日常感を出したカレンダーです。お部屋に馴染むのではないかなと思っています」と出来栄えに自信を覗かせた。

お気に入りはホワイトのオフショルニットワンピを身に着けて美脚を披露しているカット。「みんなが普段見てくれている私に近いかなと思います」と声を弾ませた。

ハロウィンシーズンのページでは自身初のバニーガール姿も披露。網タイツがキュートなバックショットで「アイドルのときはもうちょっと露出控えめで、それで踊ったりするので」と普段はここまでの露出はしないことを告げ、スタッフから「絶対似合う」と勧められて挑戦したエピソードを明かした。お気に入りポイントを尋ねられると「お尻の尻尾がちゃんと見えるカットなので、うさぎさんっぽくてお気に入りです」とお尻に付いている尻尾が気に入っていることを説明。「みんな、何と言ってくれるか楽しみにしています」とファンの反応が待ちきれない様子で心境を言葉にした。

アイドルグループ「君と見るそら」のメンバーとしても活躍し、今年は「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」をはじめ多くの夏フェスに出演した。「初めて夏フェスに出演させて頂きました。今までは見る側だったのが出演してみてすごい暑いしへたしたら熱中症になりそうなくらいなのにめっちゃ楽しくて」とにっこり。「アイドルとして出演したかった夏フェスに出ることができたので貴重な思い出だし、来年も絶対にチャレンジしたいなと思います」と希望に胸を膨らませた。