人気YouTuber・いけちゃん、色気たっぷり入浴ショット！ラストグラビア写真集の表紙公開 | RBB TODAY

10日に発売される、チャンネル登録者数76万人超の人気YouTuberいけちゃんの最後のグラビア写真集『Afterglow(アフターグロウ)』（講談社）の表紙カットが公開された。

同作は、真夏の南国・ベトナムを舞台にした意欲作。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、大人の魅力を増したランジェリーショットや、自身最大露出となるヌーディーなショットにも挑戦している。

いけちゃんラストグラビア写真集『Afterglow』Ⓒ佐藤裕之／講談社

今回公開された表紙を飾るのは、いけちゃんの透明感を最大限に引き出したバスルームでの一枚。洗練された静かな色香を放ちながらも、どこかあどけなさの残る柔らかい表情が印象的なカットとなっている。

いけちゃんは「2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたら嬉しいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！」とコメントを寄せている。

いけちゃんは秋田県生まれの28歳。2019年からYouTube活動を開始し、旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博した。2023年には一級建築士試験に合格している。現在はYouTubeをメインにマルチに活動中だ。