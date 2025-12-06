「本物の王子様だ…」Stray Kids・フィリックス、“純白スーツ”で魅せた麗しい美貌に反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、気品あふれる姿でファンを魅了した。

フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、12月3日にソウル・新世界百貨店本店で行われたラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のイベントに出席した際に撮影されたものだ。

フィリックスは、ホワイトのスーツに身を包み、高級感漂うエレガントなオーラを放った。シンプルなスーツが彼の端正な顔立ちを一層引き立たせ、モデルのような存在感を見せた。

投稿を見たファンからは「本物の王子様だ…」「美しすぎる」「綺麗すぎて言葉がでない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝フィリックスInstagram）

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、11月29日に香港のカイタック・スタジアムで開催された『2025 MAMA AWARDS』で大賞の1つである「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。また、ファンの投票で受賞者を決める「ファンズ・チョイス・メイル・トップ10」も受賞し、計2部門のトロフィーを手にした。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

