NMB48・和田海佑、1st写真集オフショ公開！スタイル抜群の水着姿披露 | RBB TODAY

24日、NMB48・和田海佑が自身のインスタグラムを更新し、1st写真集の発売決定をファンに報告した。

NMB48・和田海佑（写真は和田海佑の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

NMB48の7期生として23歳でグループ加入し、キュートなルックスと水着映えするスタイルで人気を博してきた。8月28日発売のグラビア誌「SUNNY GIRL」（日之出出版）では花火が彩る夜空の下でスタジアムデート風のグラビアも披露している。

この日、和田は「このたび加入当初からの夢であった写真集を発売することになりました」と1st写真集発売決定を報告。同作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、“攻めた”内容もぎっしりと詰まっているという。

また、和田は写真集の発売は「NMB48にいるうちに絶対叶えたかったです」とつづり、スタイル抜群の水着オフショットとともに「第1弾は3ポーズ公開されましたが…まだまだこんなものではないです 本当にめちゃくちゃ自分らしさが詰まった 写真集になっています 是非たくさんの方の目にとまりますように…」と熱い思いを込めたメッセージを投稿した。

この投稿にファンからは「まじ天使ですか？って思うくらい可愛いすぎるんよ」「美しいスタイル」「ほんまにおめでとう御座います」「ほんとにおめでとう」「めっちゃかわいい」など、祝福のコメントが数多く寄せられていた。

※NMB48・和田海佑の1st写真集発売決定報告（和田海佑の公式インスタグラムより）